CES 2020 : JVC présente un nouveau casque de salon sans fil le XP-EXT1.

Alors attention, JVC annonce la sortie d’un casque audio sans fil spécialement dédié à tous les fans de home cinéma à l’occasion du CES 2020. Un casque qui se nomme XP-EXT1.

Le CES est pour tous les constructeurs l’occasion de présenter leurs nouveaux produits, mais aussi les nouvelles technologies. JVC en a profité pour présenter un casque audio sans fil hors du commun.

En effet, cette année on a surtout eu droit aux écouteurs intra auriculaire sans fil de type True Wireless. On a eu droit aussi à des casques supra auriculaires sans fil pour les nomades que nous sommes.

Ce casque que propose JVC va un peu à contre-courant de ces tendances. Effectivement, ce casque est destiné à rester dans la maison. Le XP-EXT1 utilise une technologie exclusive de JVC baptisée EXOFIELD. Cette technologie s’appuie sur le traitement du champ sonore, pour permettre aux utilisateurs du casque de profiter pleinement des sources sonores multicanales.

Ce casque est par ailleurs équipé de micro qui serviront non pas pour faire kit mains libre, mais pour mesurer les caractéristiques acoustiques de la pièce d’écoute, des enceintes, ainsi que des oreilles et du visage de l’auditeur.

Une fois configuré, le casque communiquera avec un boitier au travers d’une transmission sans fil 5GHz. De plus, le processeur possède une entrée/sortie HDMI qui prend en charge la sortie vers des écrans et des projecteurs compatibles 4K.

« Il est possible d’enregistrer les paramètres de quatre utilisateurs et de les régler avec précision à distance à l’aide de l’application en sélectionnant l’un des quatre modes de son disponibles : « Cinéma, Musique, Jeu et Personnalisé ».