Amazon comme opérateur mobile aux États-Unis ?

Le géant du e-commerce va t ‘il devenir aussi un opérateur mobile aux États-Unis ? C’est en tout cas ce que certaines rumeurs laissaient entendre. Le géant du web serait susceptible de proposer une offre de téléphonie mobile à bas prix à ses clients Amazon Prime américains.

Amazon a su avec le temps se diversifier. Pour ceux qui l’ignorent, la société de Jeff Bezos ne proposait au départ qu’un service de vente de livre en ligne avant de devenir la plateforme de vente en ligne qu’elle est aujourd’hui.

L’entreprise a su en effet se diversifier pour proposer tour à tour différents services comme ses serveurs AWS, ses produits connectés… La marque va-t-elle se lancer dans les réseaux mobiles ?

Amazon comme opérateur mobile, mais comment ?

Les rumeurs et certains dires laissent supposer qu’Amazon pourrait prochainement proposer à ses clients « Prime » de bénéficier d’un abonnement à bas prix au niveau de la téléphonie mobile aux États-Unis.

De fait l’idée serait que le géant du web pourrait faire bénéficier à ses clients « Prime » un abonnement de téléphonie mobile à bas prix. Une solution qui pourrait être proposée en association avec un opérateur télécom national.

Avec un tel service, on pourrait supposer que la plateforme de vente en ligne pourrait proposer une solution agressive et devenir très vite un acteur majeur de la téléphonie mobile en proposant des prix « révolutionnaire ». Une formule qui pourrait faire mal aux opérateurs et qui les obligerait sans doute à revoir leur prix à la baisse.

Verizon, T-Mobile US, AT&T ?

Alors que la rumeur prenait de l’ampleur, les opérateurs nationaux Verizon, T-Mobile US, AT&T ont démenti auprès de nos confrères de « Mobile World Live » et de « Reuters » le fait qu’il pourraient travailler en partenariat avec Amazon pour leur offrir un package commercial qui lui permettrait d’exploiter leurs réseaux mobiles.