Acer Swift Go 14 AI-Ready, un nouveau PC portable à base d’Intel Core Ultra.

Acer, marque bien connue dans le segment de l’ordinateur portable dévoile son nouveau Acer Swift Go 14. Un ordinateur portable qui intègre les toutes dernières évolutions en matière de processeur de chez Intel.

Acer fait partie des marques bien connues du grand public pour ce qui est du segment des ordinateurs portables. En effet depuis plus d’une décennie, la marque a su proposer des ordinateurs portables à des prix ultras concurrentiels favorisant l’achat de PC portable auprès du grand public.

Acer Swift Go 14, Intel Core Ultra, Intel Arc avec Intel AI Boost…

Acer a dévoilé il y a quelques jours les nouveaux modèles de l’Acer Swift Go 14 AI-Ready (SFG14-72). Ces nouveaux venus sont équipés de processeurs Intel® Core™ Ultra et de GPUs Intel Arc avec Intel AI Boost, les nouvelles cartes graphiques intégrées (NPU) d’Intel.

Une nouvelle gamme qui devrait séduire étudiants et professionnels nomades notamment de par sa taille et son poids. En effet, le nouveau Acer Swift Go 14 est muni d’un écran 14 pouces OLED d’une résolution allant jusqu’à 2,8K (2880×1800) avec 100 % de DCI-P3. L’écran reçoit aussi la certification VESA Display HDR™ True Black 500, et propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter qu’il existe des variantes avec un écran WUXGA (1920×1200) avec option tactile.

Le châssis en aluminium contribue aussi à une plus grande souplesse de déplacement de l’ordinateur portable. Le tout mis ensemble fait de cet ordinateur portable un modèle pesant seulement 1,32 kg et qui mesure 14,9 mm d’épaisseur.

Le cœur du système.

Pour ce qui est du cœur de ce modèle Acer Swift Go 14, la marque a opté pour un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec une plateforme homologuée Intel Evo Edition, et Windows 11. Le client aura droit à 32 Go de mémoire vive et pourra équiper son Acer Swift Go 14 d’un SSD d’une capacité de 1 To.

Coté connectivité, ce nouveau venu est doté du Wi-Fi 6E et du Bluetooth. Pour la partie connectique, on retrouve 2 ports USB de type C (Thunderbolt 4 / USB 4), un lecteur de cartes Micro SD et la prise en charge des technologies HDMI 2.1.

Enfin, afin de réduire la surchauffe de l’ordinateur portable, Acer a doté son ordinateur de deux ventilateurs spécialement conçus pour dissiper la chaleur de manière efficace et contrôlée. Selon Acer, ce système associé à deux caloducs en cuivre est en mesure d’expulser l’air jusqu’à 10% supplémentaire par rapport aux versions précédentes.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Swift Go 14 (SFG14-72) sera disponible en région EMEA au mois de décembre, à partir de 1 199,00 euros, prix conseillé TTC.