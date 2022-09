OPPO A57, OPPO A57s les nouveaux milieux de gamme de la marque.

Avec ses OPPO A57 et OPPO A57s, la marque chinoise revient sur la scène et le marché du smartphone avec un nouveau smartphone pour les petits budgets. Ces nouveaux venus deviennent en quelque sorte les entrées de gamme de la marque après il y a peu la sortie du Reno8.

Oppo devient de plus en plus présent sur le marché européen pour lequel la marque a décidé d’être de plus en plus présente. En outre, on a déjà testé quelques smartphones de la marque.

OPPO A57, OPPO A57s, un smartphone d’entrée de gamme qualité ?

Pour ce qui est de l’OPPO A57, le constructeur chinois a opté pour un processeur MediaTek Helio G35 associé à une carte graphique IMG GE8320 à 680 MHz. Pour ce qui est de la taille d’écran du smartphone, on est ici sur un écran 6,56 pouces.

Pour ce qui est de la mémoire, Oppo a opté pour une configuration 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage. Une capacité mémoire de stockage qui évolue sur du 128 Go de mémoire de stockage. Pour ce qui est de la batterie, les deux téléphones profitent quant à eux d’une batterie d’une capacité de 5000mAh. La batterie est en outre alimentée via un connecteur USB-C et propose une technologie de charge de 33W.

Connectivité limitée à la 4G.

Ces deux nouveaux venus ne sont pas dotés d’une technologie 5G. En effet, la puce fournie distribue de la 4G, mais pas de la 5G. Pour ce qui est de la partie Wi-Fi, on est ici aussi sur du 802.11 ac/a/b/g/n double bande. Wi-Fi qu’il sera bien sûr possible d’utiliser avec la 4G pour un partage de connexion. Pour la partie Bluetooth, le téléphone intègre la norme 5.3 Low Energy. Présent également, le NFC qui permettra des paiements sans contact.

Pour les accros de la photo via smartphone, ce nouveau téléphone proposé par le constructeur chinois Oppo est doté d’un capteur arrière de 50MP qui utilise le regroupement de pixels pour des photos de 12,5MP. Le mode portrait utilise le capteur de profondeur 2MP pour créer un effet bokeh, rendant l’arrière-plan flou. L’OPPO A57 dispose d’un appareil photo principal de 13MP et les deux smartphones sont équipés d’un appareil photo frontal de 8MP. Oppo souligne également la présence de différentes fonctions comme le mode Nightscape.

« Le mode Nightscape améliore les performances en basse lumière en augmentant l’exposition et en appliquant une technique informatique d’exposition multiple. Les filtres Nightscape ouvrent de nouvelles possibilités d’expression créative dans la photographie en basse lumière grâce à différents styles de couleurs. La fonction Flash Snapshot optimise encore les paramètres de l’appareil photo et capture jusqu’à 46 images en succession rapide, garantissant des photos en pleine action toujours nettes et détaillées ».

On terminera cette présentation en soulignant que les deux modèles sont équipés de ColorOS 12.1.

Prix et Disponibilité.

Les OPPO A57 et A57s sont dès à présent disponibles via la boutique en ligne OPPO et les autres canaux de vente.