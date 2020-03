RedMagic 5G, le smartphone de Nubia orienté gaming !

Nubia a dévoilé un smartphone haut de gamme dédié à tous ceux qui veulent jouer sur smartphone. Ce nouveau venu qui a pour nom RedMagic 5G embarque un processeur Snapdragon 865, de la 5G et un écran doté d’un taux de rafraichissement de 144Hz.

Nubia, vous connaissez ? Non ? Et bien il va falloir bientôt se faire à ce nom dans le domaine du smartphone. Surtout si vous êtes à la recherche d’un smartphone orienté gaming. Effectivement, la marque chinoise Nubia compte bien venir faire de l’ombre à Asus et son Rog Phone II.

Petit tour d’horizon sur ce smartphone RedMagic 5G.

Le téléphone a été lancé sur le marché chinois fin de la semaine. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ses caractéristiques ont de quoi séduire. De fait, le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 865 accompagné d’un GPU Adreno 650.

Un processeur qui le rend de ce fait compatible 5G (SA+NSA) tout en restant bien sur compatible avec les normes 3G/4G. Sa capacité mémoire aura également de quoi impressionner avec des modèles proposant 8Go ou 12 Go et une capacité mémoire de 128 Go ou 256 Go. De la mémoire de type LPDDR5 capable d’atteindre des taux de transfert de 5500Mbps.

Nubia a également intégré un système propriétaire de refroidissement pour le smartphone. Un système que la marque nomme Active Liquid-Cooling with Turbo Fan 3.0.

Un écran surprenant pour ce nouveau RedMagic 5G.

Ainsi, Nubia a opté pour un écran d’une taille de 6.65AMOLED ESports. Un écran qui se veut être le premier à proposer un taux de rafraichissement de 144Hz. Et ce pour permettre un taux de rafraichissement très rapide lorsque le joueur est en pleine partie. Un écran tactile et qui possède également un capteur biométrique intégré ( In-screen Fingerprint scanner).

Enfin, pour les fans de photo, sachez que ce nouveau venu est équipé d’un triple capteur photo arrière qui se compose d’un capteur 64MPixels Sony IMX686, d’un second de 8MP et d’un 2MP pour effet Bokeh. Sur la partie avant de l’appareil, on retrouve un capteur photo de 12MP.

Le tout est accompagné par une batterie de 4500 mAh compatibles fast charge 55W. Pour ce qui est des technologies sans fil, on retrouve du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band ainsi que du Bluetooth 5.0 et la compatibilité avec les protocoles A2DP, aptX, LE. Si le NFC est présent également, il semblerait que la charge sans fil QI n’ait pas été choisie par la marque.

Disponible en divers coloris au style gamer, le téléphone est commercialisé aux alentours des 500€. Cela dépendra de la variante du smartphone choisie.

De fait, le RedMagic 5G est proposé en trois versions :