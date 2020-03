Intel Atom P5900, la nouvelle puce 5G d’Intel.

Intel acteur majeur dans la distribution de processeurs n’en a pas fini avec la 5G. De fait le constructeur américain annonce l’arrivée de nouvelles puces dotées de 5G avec son Intel Atom P5900.

Intel fait partie des acteurs incontournables de l’informatique. De fait, la marque américaine a toujours su proposer des puces de qualité capable de faire tourner nos ordinateurs, mais aussi de leur apporter de la connectivité.

Ainsi, il y a environ 20 ans, Intel dévoilait une plateforme de microprocesseurs baptisée Centrino. Centrino allait complètement redonner les cartes au marché de l’informatique. De fait, avec l’arrivée de sa plateforme et puce Centrino, Intel venait mettre dans les PC portables le Wi-Fi. Finis de devoir acheter une clé USB WiFi pour avoir accès à internet sans fil.

Avec ce nouveau jeu de puces et cette nouvelle plateforme Intel Atom P5900, Intel compte bien renouveler l’expérience pour les utilisateurs de PC portables. Sauf que cette fois, ce n’est plus le Wi-Fi qu’Intel vient intégrer dans les PC portables, mais la 5G.

Le géant américain construit d’ailleurs son portefeuille de puce en la matière. La marque a une vision claire sur le sujet :

En offrant à nos clients la voie la plus rapide et la plus efficace pour concevoir, fournir et déployer des solutions 5G à travers le cœur, la périphérie et l’accès, nous sommes prêts à étendre notre position de leader du silicium sur ce marché en pleine croissance.

Alors que l’industrie effectue la transition vers la 5G, nous continuons à considérer l’infrastructure réseau comme l’opportunité la plus importante, représentant un potentiel de 25 milliards de dollars de silicium d’ici 2023,