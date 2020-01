Candidatures ouvertes pour les licences 5G en France.

Bonne nouvelle pour tous les citoyens français connectés. L’Arcep a ouvert les candidatures pour la vente de fréquences 5G adaptée. Les opérateurs ont jusqu’au 25 février pour remplir les documents nécessaires pour participer aux enchères.

Nous vous annoncions en novembre dernier la mise en route du mécanisme d’état concernant la vente aux enchères des ondes pour les licences 5G. En effet, l’Arcep et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État à l’économie et aux finances du pays avait confirmé les enchères. Des enchères auraient lieu en avril. Et ce malgré un avis de l’Arcep en léger conflit par rapport aux tarifs demandés par l’état.

Depuis, la machine a démarré et avance à grands pas. Ainsi, la notification a été publiée au passage de l’année 2020.

Mais en quoi cela consiste ?

Alors, cela permettra aux quatre opérateurs français existants de proposer 50 MHz dans les bandes 3,4GHz à 3,8GHz à un prix fixe de 350 millions d’euros chacun. Ensuite, d’autres blocs de 10MHz seront vendus aux enchères avec un prix de départ de 70 millions d’euros par lot.

Avec cette nouvelle enchère sur le marché des ondes pour la 5G, les autorités prévoient de réunir au moins 2,2 milliards d’euros entre la vente fixe et la vente aux enchères.

Des licences 5G sous conditions.

Toutes les ventes sont soumises à des engagements stricts de la part des opérateurs en matière de couverture. De même pour ce qui est de la durée des licences. Notamment, avec une durée initiale de 15 ans.

Pour ce qui est de la sécurité du réseau, il semblerait que l’état français ne soit pas allé aussi loin que l’état Hollandais. En effet, pour rappel, l’état Hollandais a annoncé clairement que l’opérateur aurait sa part de responsabilité en cas de faille de sécurité des équipements 5G. Il en sera de même en cas d’espionnage d’un tiers état.