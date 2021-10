Test du routeur ASUS TUF-AX5400.

Dans cet article, nous allons passer en revue le routeur ASUS TUF-AX5400 au look futuriste, un nouveau routeur Gaming qui semble tenir tête à ses prédécesseurs de la marque, comme on vous l’a présenté précédemment avec le routeur RT-AX86U. Ce routeur est proposé au prix de 140€ .



Préambule.

On ne présente plus ASUS, un géant Taïwanais spécialisé dans les produits High-Tech et multimédia. ASUS a dévoilé dernièrement le routeur TUF-AX5400 ayant un concentré de technologies, compatible WIFI 6, Alexa, et orienté gaming. Nous allons tenter d’en savoir plus dans cet article.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Réseaux supportés: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6

Antennes : 6 Antennes 2 antennes 2.4GHz 4 antennes 5Ghz

USB: 1 port 3.2

Processeur : 1.5GHz Tri-core

Mémoire : 256Mb

RAM : 512 Mb

Ports RJ45 : 4 ports classiques + 1 port WAN

Bouton WPS: Oui

Réseau mesh : Oui, routeur / nœud

Poids: 600g

Support Alexa : Oui

Control parental: Oui

QoS : Oui

Pare-feu : Oui (AiProtection)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Routeur TUF-AX5400.

Alimentation

Mode de démarrage rapide

Câble réseau