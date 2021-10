Comment souscrire à une assurance auto en ligne avec un smartphone ?

En France, la souscription à une assurance auto est obligatoire pour tous propriétaires de voiture. Auparavant, souscrire une assurance automobile nécessitait un déplacement physique de votre part pour déposer vos documents en agence. Mais actuellement, ce n’est plus le cas. En effet, il vous est maintenant possible de souscrire à une assurance auto en ligne avec un smartphone. Et ce, notamment via un comparateur d’assurance auto

Avec les smartphones qui offrent un accès à internet, il est désormais possible de trouver des comparateurs d’assurance auto en ligne où que l’on soit, et ce, en seulement quelques minutes. Dans cet article, nous allons justement vous expliquer comment faire pour souscrire une assurance auto en ligne avec un smartphone.

Pourquoi souscrire à une assurance auto ?

La souscription à une assurance automobile est avant tout une obligation légale. En effet, la conduite d’un véhicule non assuré vous expose à de graves sanctions. Si vous vous faites contrôlés par la police, vous êtes passible de payer une amende jusqu’à 3 750 €. On pourra vous suspendre votre permis de conduire jusqu’à 3 ans.

Cependant, vous aurez de nombreux avantages à souscrire à une assurance auto. Lorsque votre voiture est assurée, vous serez mieux protégé au quotidien. En fonction du type d’assurance choisi, vous pourrez être couvert en cas d’accident responsable. Vous pourrez être assuré en cas de vol ou de vandalisme.

Vous pourrez également être indemnisé en cas d’incendie, explosion, bris de glace, etc. Vous l’aurez compris, la souscription à une assurance auto est nécessaire pour vous protéger, vous et votre véhicule. Cependant, vous devez bien choisir le type de couverture que vous souhaitez pour votre véhicule. Voyons maintenant comment faire pour souscrire une assurance auto en ligne.

Les démarches à suivre pour souscrire à une assurance auto en ligne

Le fait de souscrire à une assurance auto en ligne signifie que toutes les démarches pour la mise en place du contrat d’assurance auto se font intégralement en ligne. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’aller chez un assureur physique pour souscrire une assurance auto en ligne grâce à la 4G et le Wi-Fi avec notre smartphone ou notre tablette.

Réaliser des devis en ligne

Avant de souscrire à n’importe quel assureur, nous vous conseillons avant tout de faire plusieurs devis assurance voiture et les comparer. Cela vous permettra de trouver une assurance auto qui saura répondre à vos attentes en termes de couverture et de budget. Notons que la réalisation d’un devis assurance auto est gratuite. Il ne vous engage en rien tant que vous n’avez pas encore signé.

Comparer les différentes formules

Vous devez également prendre soin de choisir une formule d’assurance vous permettant d’assurer au mieux votre véhicule. En effet, les assureurs vous donnent le choix entre plusieurs niveaux de garanties. Les compagnies d’assurances peuvent vous proposer des formules au tiers, au tiers plus, tous risques, tous risques plus, etc.

Les formules d’assurance au tiers sont en général les formules basiques. Elles intègrent une garantie responsabilité civile et une assistance générale. L’assurance auto au tiers est conseillée pour les véhicules qui roulent peu. La formule tous risques par contre protège vous et votre voiture des dommages et de tous les accidents. Ce type d’assurance convient pour les véhicules onéreux.

Souscrire une assurance en ligne

Une fois que vous avez trouvé la formule capable de répondre à vos besoins, vous pourrez désormais passer à l’étape de la souscription en ligne. Grâce à internet, vous pourrez le faire sans bouger de votre fauteuil sur votre smartphone en renseignant tous les champs du formulaire proposé sur le site d’assurance choisi.

Les pièces nécessaires pour la souscription d’un contrat en ligne

Pour réaliser la souscription d’un contrat d’assurance auto en ligne, vous aurez besoin des trois pièces justificatives suivantes :

La carte grise de la voiture à assurer

Appelé aussi certificat d’immatriculation, ce document est obligatoire pour permettre à une voiture de rouler légalement sur la route. Il devra toujours suivre le véhicule.

Un permis conduire valide

Le permis de conduire est un document obligatoire pour conduire une automobile. Mais c’est aussi une pièce justificative nécessaire pour pouvoir souscrire une assurance auto.

Le relevé d’information d’assurance voiture

Ce document est nécessaire si votre voiture a déjà été assurée auparavant. Il devra être remis par votre ancien assureur après l’échéance et la résiliation de votre ancien contrat.

Les avantages à souscrire une assurance auto en ligne

Certes, il existe des avantages à aller physiquement chez un assureur classique. En vous rendant directement en agence, vous pourrez obtenir des conseils et des renseignements sur ceux dont vous avez besoin. Vous pourrez également voir de visu avec qui vous avez à faire. Un contact physique est toujours mieux pour faire instaurer un bon climat de confiance. Cependant, vous n’aurez pas forcement le temps nécessaire pour vous rendre physiquement en agence.

Gagnez du temps en optant pour une assurance auto en ligne

Avec l’évolution incessante de la technologie, les démarches administratives peuvent maintenant être effectuées en ligne. En choisissant de souscrire une assurance auto en ligne, vous gagnez du temps, car vous n’aurez pas à vous déplacer en agence. Vous n’aurez pas ainsi à craindre d’arriver en retard à l’agence.

Grâce à internet, il vous est maintenant possible de souscrire à une assurance auto en quelques clics seulement. La souscription se fait de façon immédiate et rapide. Il vous suffira de transférer à l’assureur les documents nécessaires à votre souscription. Vous pourrez les envoyer en ligne via votre espace personnel ou par e-mail selon votre convenance.

Bénéficiez d’un tarif plus attractif avec une assurance auto en ligne

Dans la grande majorité des cas, les assureurs en ligne proposent des tarifs très avantageux par rapport aux assureurs classiques. En effet, puisque toutes les démarches administratives se font en ligne, leurs frais de fonctionnement sont réduits au maximum. Il n’y a donc plus de frais liés aux formulaires et aux autres documents papier, de frais liés aux transports, etc.

Les assureurs en ligne peuvent ainsi vous proposer des prix plus intéressants avec des garanties équivalentes à ceux des assureurs classiques. En choisissant de souscrire à une assurance auto en ligne, vous êtes sûr de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix pour le plus grand bénéfice de votre budget auto.