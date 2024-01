Linksys Velop 7, commercialisation du nouveau système WiFi 7 Mesh de la marque.

Dans un monde où la connectivité est essentielle, les solutions de réseau WiFi deviennent de plus en plus sophistiquées et performantes. Linksys tente d’apporter une solution à ces contraintes avec son pack Linksys Velop 7, un routeur maillé tri bande WiFi 7 modèle MBE7003.

Ca y est, 2024 voir fin 2023 sont devenus les dates clés pour l’arrivée du WiFi 7. En effet, tous les constructeurs de routeurs sortent leur produit estampillé de la dernière norme Wi-Fi, à savoir du 802.11be ou plus communément nommé WiFi 7.

Cet appareil révolutionnaire promet une expérience utilisateur inégalée grâce à ses caractéristiques techniques avancées et ses fonctionnalités intuitives.

Linksys Velop 7, un pack de trois pour plus de portée et d’efficacité.

Le routeur maillé Linksys Velop 7 MBE7003 est équipé de la technologie WiFi 7, offrant une vitesse de connexion ultra-rapide et une qualité de streaming vidéo et de jeu en ligne inégalées. Cette technologie est conçue pour une utilisation intensive et des performances optimales dans des environnements riches en appareils connectés.

C’est aussi l’occasion pour Linksys que nous avions rencontré sur l’IFA de revenir sur le devant de la scène. Pour ce faire, la marque inclut certaines technologies comme le « Mesh Cognitif™ ». Cette fonctionnalité garantit une installation rapide et une optimisation automatique de votre réseau WiFi, assurant une couverture étendue et une connexion stable dans toute la maison.

Elle propose aussi une « Sécurité Cognitif™ » avec cette fonction, le routeur MBE7003 assure une navigation sécurisée grâce à des fonctionnalités avancées de sécurité.

A relire : IFA 2023 : Velop Pro 7 et Velop Pro 6E chez Linksys. Linksys présente ses nouvelles solutions Velop Pro 6E et Velop Pro 7 à l’occasion de l’IFA à Berlin. La marque qui vient de se restructurer profite du salon de Berlin pour présenter ses…

Spécifications techniques Clés

Le design du routeur se présente sous la forme de gros cylindres avec des dimensions de 95 x 95 x 221 mm, et un design minimaliste. On y retrouve également 5 ports Ethernet, dont un port Ethernet 2.5 Gbit pour le WAN. De quoi pouvoir accueillir une connexion fibre.

Il prend en charge les dernières normes WiFi 7 pour les bandes 2.4, 5 et 6 GHz. En outre, il supporte également la technologie Mesh de manière à pouvoir étendre le réseau WiFi pour n’en créer qu’un seul au final pour l’utilisateur.

Le Linksys Velop 7MBE7003 prend en charge jusqu’à quatre SSIDs simultanés, offrant une segmentation sécurisée des clients et du trafic. Il supporte plusieurs types de cryptage et de sécurité sans fil, y compris WPA2/WPA3. Les contrôles parentaux intégrés offrent des options de filtrage basées sur le temps, le domaine et l’adresse MAC. Le routeur propose également une gestion QoS pour prioritiser les paquets selon les besoins.

Enfin, les Linksys Velop Pro 7 peuvent être couplés ensemble pour élargir la zone de couverture du Wi-Fi. La marque propose d’ailleurs avec son kit MBE7003, une solution qui se compose de trois boitiers, un maitre et deux satellites qui pourront s’associer entre eux.

Prix et Disponibilité.

Le kit Linksys Velop Pro 7MBE7003 est proposé par le constructeur au prix de 1198€.