Huawei MatePad 11.5 S : l’écran PaperMatte au service de la productivité nomade

Conçue pour allier confort visuel et efficacité mobile, la nouvelle Huawei MatePad 11.5 S s’inscrit dans une démarche claire : proposer une expérience sans papier pensée à la fois pour les professionnels et les étudiants. Avec son écran Ultra-clear PaperMatte et ses outils créatifs intégrés, elle se positionne comme un véritable compagnon du quotidien numérique.

Huawei, constructeur désormais incontournable dans l’univers des tablettes, continue d’étoffer sa gamme. Après avoir conquis le marché avec des appareils performants et polyvalents, la marque chinoise dévoile un modèle centré sur la lecture, la prise de notes et la création mobile, sans négliger les aspects techniques.

Huawei MatePad 11.5 S équipée un écran PaperMatte pensé pour limiter les reflets

Avec la MatePad 11.5 S, Huawei mise sur un écran 2.8K de 11,5 pouces doté d’une technologie PaperMatte. Contrairement aux dalles classiques, ce revêtement offre une surface mate qui réduit drastiquement les reflets, un point crucial pour les usages en extérieur ou en lumière directe.

En limitant les scintillements de 50 % par rapport à la génération précédente, cet écran améliore considérablement le confort visuel.

La texture en surface a été retravaillée pour offrir une sensation proche du papier lors de l’écriture avec le stylet. Cela permet de retrouver une résistance réaliste sous la main, idéale pour les prises de notes longues ou les dessins de précision. Avec une densité de 291 ppp et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’écran conjugue netteté et fluidité, aussi bien pour l’usage professionnel que pour le loisir.

HUAWEI Notes et GoPaint : des logiciels taillés pour la création

La MatePad 11.5 S ne se limite pas à son matériel. Elle tire parti d’un écosystème logiciel développé en interne, avec des applications conçues pour des usages variés. HUAWEI Notes en est le pilier : pensée pour l’éducation comme pour la prise de notes en réunion, elle intègre des fonctions avancées, telles que la reconnaissance d’écriture manuscrite, la reconnaissance d’équations et des centres de ressources intégrés.

La tablette s’accompagne également de GoPaint, un outil créatif pour les amateurs de dessin. Huawei enrichit ici l’expérience avec des pinceaux dynamiques, un pinceau 3D à effet huile, et des outils d’animation, ouvrant la voie à des usages artistiques tout en restant accessibles à tous. Ces applications gratuites viennent compléter un écosystème cohérent, orienté productivité et création.

Un clavier magnétique pour une utilisation hybride

Autre élément clé de la MatePad 11.5 S : le Smart Magnetic Keyboard. Conçu pour transformer la tablette en véritable poste de travail mobile, il offre trois modes d’utilisation adaptés à différents contextes : mode Laptop, mode Studio, et mode détaché. L’objectif : offrir une flexibilité maximale, que ce soit en déplacement, en cours ou à la maison.

Le clavier fractionné permet une saisie plus ergonomique, notamment dans des espaces restreints comme les transports ou les petits bureaux. L’angle d’inclinaison ajustable optimise quant à lui le confort de frappe ou de dessin, selon l’usage souhaité.

Des performances au service de la mobilité

Derrière cet écran optimisé, la Huawei MatePad 11.5 S embarque des performances solides. Elle prend en charge des applications de création de contenu comme Filmora, ce qui la rend adaptée au montage vidéo en déplacement. Elle devient alors un outil pertinent pour les créateurs de contenus nomades, sans pour autant négliger les usages bureautiques classiques.

Huawei cible ici une large audience : étudiants, graphistes, professionnels en réunion, ou simples passionnés de prise de notes manuscrites. L’ensemble repose sur un OS fluide et optimisé pour le multitâche, renforçant la polyvalence de l’appareil.

Un positionnement tarifaire accessible

La Huawei MatePad 11.5 S est disponible à partir de 399,99 € TTC (sans clavier) et 499,99 € TTC avec clavier AZERTY, des tarifs positionnés pour concurrencer frontalement les modèles du marché à orientation professionnelle ou éducative. Jusqu’au 26 février 2026, Huawei applique une remise de 30 € sur son site officiel.

Ce tarif agressif, associé à un ensemble matériel et logiciel cohérent, fait de cette tablette une solution intéressante pour celles et ceux qui cherchent à allier mobilité, confort visuel et outils créatifs.

Récapitulatif technique

Écran 11,5 pouces Ultra-clear PaperMatte

Résolution 2.8K (2200 x 1440), densité de 291 ppp

Taux de rafraîchissement 144 Hz

Compatibilité HUAWEI Notes, GoPaint

Clavier magnétique intelligent, 3 modes d’usage

Compatibilité HUAWEI M-Pencil Pro

Applications créatives (Filmora, etc.)

Poids léger, design fin

Prix : à partir de 399,99 € TTC

