Test : Chargeur Wireless version Aukey, la fin du câble de charge?

Pour notre test du jour, nous allons vous présenter le chargeur sans fil de la marque Aukey. À travers celui-ci nous mettrons en avant les caractéristiques ainsi que les spécificités du produit.



Préambule.

Tout d’abord, penchons-nous sur la marque Aukey. L’entreprise chinoise est spécialisée dans les accessoires pour smartphones, des batteries externes mais aussi une grande variété de câbles et adaptateurs USB et enfin les technologies de recharge. L’entreprise est un acteur plus qu’important dans le marché en ligne.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Input : DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.8A, 15V/1.5A

Output : 5W, 7.5W, 10W, 15W

Longueur du câble : 1.2m

Dimensions : 108 x 108 x 19mm

Poids : 154g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Station de charge

Câble USB-C

Notice