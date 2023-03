Bon Plan Vente Flash de Printemps : OnePlus Nord 2T 5G à seulement 339€

OnePlus Nord 2T 5G - 8 Go de RAM 128 Go de stockage, Smartphone sans carte SIM avec Triple caméra IA 50MP et Charge rapide SUPERVOOC 80 W - Garantie 2 ans - Grey Shadow

Prix conseillé : 409,00 EUR –17%

Prix : 339,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Appareil photo premium Sony IMX766 de 50 MP + OIS, 120° Ultra grand angle 8 Mpx et Mono 2 Mpx - capte 56 % de lumière en plus pour des photos immaculées et colorées, même en cas de faible éclairage.

Le Nord 2T dispose du même appareil photo avant de 32 MP que le OnePlus 10 Pro, avec un algorithme de correction de flou pour que les tremblements ne gâchent pas vos prises de vue.

Écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz - Parfaitement fluide et prend en charge la technologie HDR10+ pour que vos séances de visionnage Amazon Prime, Hulu, et YouTube soient encore plus colorées.

La charge la plus rapide de tous les téléphones Nord - SUPERVOOC 80 W. Elle permet à la batterie de 4500 mAh d'atteindre une autonomie d'une journée en 15 minutes, soit 120 % plus vite que le Nord original.

Processeur MediaTek Dimensity 1300 - Compatible 5G et améliore tout, du jeu aux performances graphiques et à la vitesse de lancement des applications, grâce au nouvel HyperEngine 5.0 de MediaTek.

