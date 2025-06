LG MiniLED 55QNED86A : 100€ de remise immédiate chez Boulanger, une TV 4K de 2025 déjà en promo

L’univers de la TV haut de gamme s’étoffe dès 2025 avec une offre promotionnelle qui mérite le détour : la LG MiniLED 55QNED86A est actuellement affichée à un tarif très avantageux chez Boulanger, avec une remise de 100 € et une barre de son offerte. L’occasion de s’équiper d’un écran 4K dernière génération à prix réduit.

La gamme LG QNED continue de monter en puissance. Déjà bien implantée dans le segment des téléviseurs MiniLED, la marque sud-coréenne dévoile avec cette 55QNED86A un modèle taillé pour les amateurs de belles images et de technologies immersives. Entre la puissance du rétroéclairage MiniLED et le traitement d’image via IA, LG confirme sa volonté de s’imposer comme référence dans l’univers du téléviseur UHD intelligent.

Une offre complète et immédiate chez Boulanger

La promotion chez Boulanger est claire : la LG MiniLED 55QNED86A passe de 1 099 € à 849 €, grâce à une remise immédiate de 50 €, et une offre de remboursement de 100 € valable jusqu’au 22 juin 2025. En prime, l’enseigne offre une barre de son LG S40T, ajoutée automatiquement au panier sans condition supplémentaire. Ce pack TV + audio permet de profiter d’une expérience cinéma à domicile, sans surcoût.

Un téléviseur MiniLED QNED hautement équipé

Ce modèle 2025 adopte la technologie MiniLED QNED evo, combinant un rétroéclairage ultra précis à une dalle IPS. Le résultat ? Des contrastes affinés, une luminosité renforcée et une uniformité de l’image améliorée, même en plein jour. Cette dalle 4K UHD de 55 pouces (139 cm) est secondée par le processeur α8 AI 4K Gen 2, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les contenus en temps réel.

Une TV taillée pour le jeu et le sport

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quatre ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM et eARC, la LG 55QNED86A vise aussi les gamers exigeants. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, elle gère également les signaux HDR10 et HLG, garantissant une compatibilité maximale avec les consoles de dernière génération, comme la PS5 ou la Xbox Series X. Le Game Optimizer de LG regroupe tous les réglages utiles à portée de main.

Interface webOS fluide et personnalisable

Comme toutes les Smart TV LG récentes, ce modèle embarque la dernière version de webOS, l’interface connectée maison. Elle propose un accès direct aux plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+…), une compatibilité AirPlay 2, Google Assistant, Alexa, et permet même de contrôler ses objets connectés grâce à la fonction ThinQ AI. L’interface a été repensée pour offrir une navigation plus rapide et personnalisée.

Design épuré, connectique complète

Le téléviseur adopte un design bord à bord discret avec un pied central en métal, idéal pour un salon contemporain. Sa connectique comprend 4 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, un port Ethernet, une sortie optique et un tuner TNT/Câble/Satellite. La connectivité sans fil est assurée par le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Récapitulatif technique