Deux fois plus de trafic sur le réseau mobile d’Orange !

Orange dans un communiqué de presse rendu publique quelque chiffres. Un communiqué qui vient nous annoncer le volume de trafic sur le réseau mobile d’Orange. Un réseau qui a fortement augmenté et a été multiplié par deux. De fait, le confinement lié au Covid-19 entraine les gens à être d’autant plus connectés.

Avec le confinement, les opérateurs fixe et mobile sont devenus un enjeu capital. Notamment, pour permettre à tout le monde de surfer sur le Net ou regarder des séries en ligne. Mais aussi pour téléphoner via Skype ou WhatsApp à ses proches.

Effectivement, les opérateurs télécom ont désormais une part importante dans la gestion de crise liée au Coronavirus. Les opérateurs mettent d’ailleurs les bouchées doubles pour s’assurer que leur réseau soit à même de contenir tout le trafic.

Quelques chiffres et des choix sur le réseau mobile d’Orange.

Ainsi, malgré l’augmentation du trafic constatée par l’opérateur sur son réseau internet fixe et mobile, la capacité des réseaux est au rendez-vous et tient bien. Orange confirme d’ailleurs la tendance des internautes à surfer ou se téléphoner davantage.

« Le trafic voix mobile a fortement augmenté et a été multiplié par deux. Pour y faire face, nous avons réajusté quelques paramétrages, en particulier au niveau de l’interconnexion entre opérateurs ».

Déclare l’opérateur français.

Ainsi, l’opérateur régule le trafic pour éviter une saturation du réseau. Par ailleurs, Orange précise que son réseau et doté de certaines règles qui sont appliquées quand il y a certaines manifestations sportives comme les rencontres phares de football. Comme le championnat est à l’arrêt et la coupe d’Europe annulée, le trafic est soulagé sur ce segment et peut être routé différemment.

Orange fait également un geste commercial.

Par ailleurs, l’opérateur offre la diffusion en clair à tous ses clients de la TV d’Orange via leur décodeur, jusqu’au 31 mars 2020, des 4 chaînes OCS et 5 chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami et Canal J pour les plus grands.

Pour rappel, d’autres géants du net et streaming vidéo comme YouTube, Netflix et Amazon Prime ont annoncé qu’ils allaient adapter leur contenu. Notamment, pour permettre de réduire la bande passante consommée par leurs clients qui visionne des films depuis leur plateforme.

De fait, pour ceux qui l’ignoreraient encore, la vidéo en ligne est un des facteurs les plus gourmands en termes de bande passante. Il est donc dès lors intéressant de réduire quelque peu la qualité des vidéos en ligne pour réduire le trafic. Il suffit de voir combien de Go prend un film sauvegarder sur votre PC quand il est téléchargé. Un film en SD (± 600 Mo), 720p (± 1.2 Go), full HD 1080p (± 15 Go). Le summum étant en 4K (± 30 Go). Il en est de même lors de sa vision en ligne.