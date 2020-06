Everynet, Redexia, Abeeway, Semtech, et Claranova crée un consortium IoT.

Cinq sociétés pionnières de l’IoT s’associent pour combattre le Covid-19 et offrir aux hôpitaux espagnols une solution clé en main de bouton d’appel d’urgence. Le bouton d’appel d’Abeeway, filiale d’Actility, permet à tout moment aux patients de signaler une situation d’urgence

Malgré le Covid-19 et la pandémie auquel le monde a dû faire face, le monde de l’IoT se développe et évolue. Ainsi, Everynet, Redexia, Abeeway, Semtech, et Claranova sociétés opérant dans l’IoT se sont unies afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19.

Ainsi, ce consortium a conçu un système basé sur la technologie LoRaWAN pour équiper les hôpitaux de boutons d’appel d’urgence.

Abeeway, un bouton qui exploite le Bluetooth et la technologie LoRa.

La mise en place dans un hôpital de système ou d’appareil de santé peut parfois s’avérer problématique en terme de mise en place. Avec ce bouton qui exploite la technologie sans fil LoRa, Abeeway permet à tout moment aux patients de signaler une situation d’urgence.

Par ailleurs, pour satisfaire aux contraintes du segment médical, la marque a conçu un bouton doté de capteurs étanches, compacts et faciles à nettoyer, et intègre un scanner Bluetooth. En outre, ces capteurs peuvent également mesurer la température ambiante et détecter les contacts physiques grâce à un haut-parleur intégré.

Ainsi, grâce au consortium, le déploiement de toute l’infrastructure se fait de bout en bout pour proposer une solution clé en main.

Everynet met à disposition l’infrastructure réseau, Semtech détient l’IP sous-jacent de la technologie LoRa, Abeeway fournit les boutons d’appel équipés de batteries longue durée. Redexia coordonne l’intégration et le déploiement logistique du projet. Enfin, myDevices complète le dispositif avec sa plateforme logicielle qui permet l’intégration rapide des différents composants de la solution. La plateforme myDevices collecte les données et les présente sous la forme d’un tableau de bord très intuitif pour le personnel médical.

Une solution qui équipe déjà 750 chambres – gratuitement !

Ces technologies équipent déjà gratuitement 750 chambres dans les hôpitaux de Bellvitge, San Pau, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol et Del Mar à Barcelone et sauvent des vies. Cette solution fiable et autonome permet au personnel soignant de travailler avec plus de réactivité et de sécurité, libérant ainsi du temps pour se concentrer pleinement sur les tâches essentielles. Le consortium continue de déployer ces solutions dans d’autres hôpitaux et travaille par ailleurs à étendre ces technologies sur d’autres applications clés pour combattre le virus.