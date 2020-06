ASUS TUF Gaming B550 Plus, une nouvelle carte mère pour gamer !

Asus, acteur majeur et fabricant de cartes mères pour PC, annonce l’arrivée de toute une gamme de cartes mères pour PC de bureau. Parmi celles-ci, on trouve la carte mère ASUS TUF Gaming B550 Plus.

De nos jours, le marché des PC de bureau ne bat plus son temps comme jadis. De fait, il y a 20 ans voir peut-être même dix, avoir un ordinateur à soi en tant que particulier se résumait à avoir une grosse tour dans laquelle se trouvait Lecteur CD/DVD, graveur CD/DVD, carte son, mémoire, un clavier, une souris et un écran. Une tour qui « trainait » à terre à côté du bureau.

Désormais, la plupart des gens utilisent un ordinateur portable. Plus petit, moins encombrant, plus pratique. Cependant, le marché des PC de bureau a toujours ses adeptes notamment dans le monde du gaming.

ASUS TUF Gaming B550 Plus, tout ce qu’i faut pour une carte ATX.

Asus le sait et la marque n’a jamais cessé de produire des cartes mères pour ce genre d’ordinateur. Cette fois la marque vient de dévoiler une nouvelle carte mère au format ATX destinée à tous les gamers.

Ainsi, cette nouvelle carte mère proposée par Asus est dédiée au processeur AMD. En effet, la carte mère ASUS TUF Gaming B550 Plus embarque un socket AMD AM4. Elle est également dotée de slot DDR4, d’une puce AMD B550 de 4 ports SATA 6Gb/s et de 4 ports USB 2.0 à l’avant. On notera également la présence d’une solution Realtek® S1200A Exclusive DTS Custom pour casque gaming. Présents également 2 Slots PCIe 4.0/3.0 X16 (2-Way CrossFireX™).

Et la connexion réseau sur cette ASUS TUF Gaming B550 Plus ?

Asus a tout d’abord opté pour un port Ethernet 2.5Gb pour ceux qui aiment brancher les câbles réseau et rester en filaire. Pour les autres, cette nouvelle carte mère embarque une solution Intel Wi-Fi 6 AX200. Ce processeur propose un débit allant jusqu’à 2,4 Gb/s. En outre, il sera possible de venir connecter, à l’arrière, deux antennes de votre choix pour capter au mieux le signal WiFi.

Cependant, Asus fournit également une antenne de type aileron de requin.