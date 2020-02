Premium Ergonomic Panty Vibe, un sextoy télécommandé.

La marque Screaming O annonce la sortie d’un nouveau sextoy pour plaisir féminin qui se glisse dans le string et qui se commande via une télécommande. Ce nouveau venu est le Premium Ergonomic Panty Vibe.

Le monde du high-tech et des technologies sans fil touche les secteurs d’activité. On ne cesse de vous le répéter. Une fois de plus, cette fois c’est l’univers des sextoys qui se fait envahir par les technologies sans fil.

Premium Ergonomic Panty Vibe, discret dans le string.

Le marché des sextoys se porte plutôt bien. Il est vrai que le « produit » a quelque peu transgressé les tabous. Bon bien sûr, on ne discute pas entre collègues tout en glissant dans une discussion : « Au fait j’ai acheté un nouveau sextoy à ma femme cette semaine ».

Bien que malgré tout, les femmes sont plus « complices » entre elles sur le sujet. Il existe même des « réunions sextoys » comme pour les réunions de bijou ou de « …ware ».

C’est donc sans complexe que la marque Screaming O annonce la sortie d’un nouveau sextoy, le Premium Ergonomic Panty Vibe.

Il s’agit d’un vibromasseur courbé et flexible qui se glisse secrètement dans une culotte en dentelle assortie. Ce vibromasseur propose pas moins de 20 fonctions. Le Premium Ergonomic Panty Vibe est 100% imperméable, sans phtalates ni latex, et offre plus de 60 minutes de vibrations.

Si l‘appareil est fourni avec une culotte en dentelle, il est aussi fourni avec une télécommande rechargeable.

C’est avec cette télécommande qu’il sera possible soit pour la dame ou la mademoiselle de se faire plaisir. À noter comme le souligne la marque que la télécommande peut-être également tenue par le conjoint.

Ce vibromasseur vient rejoindre d’autres produits comme le Lightshow, le Vibromasseur connecté d’ OhMiBod. À noter que contrairement à ce dernier qui était Bluetooth et Wi-Fi, le Premium Ergonomic Panty Vibe ne peut être piloté que via la télécommande à une distance de quelques mètres.