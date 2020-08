La fin de Google Play Music ?

C’est en tout cas ce qu’annonce BBC News. Ainsi le service musical de Google qui avait démarré en 2011, Google Play Music ne séduirait pas assez d’utilisateurs.

Même les plus grands échouent parfois ! C’est en tout cas ce que l’on pourrait dire de Google avec son service Google Play Music. Effectivement, pour rivaliser avec Apple Music et autres services musicaux en ligne, Google avec lancé il y a 9 ans Google Play Music.

Google Play Music, plusieurs modèles qui n’ont pas séduit.

Ainsi il y a 9 ans, Google se lançait dans l’aventure de la musique à la demande et numérique. Alors que l’on parlait de pleine crise du secteur de l’audio et la chute des ventes de CD audio, les services en ligne commençaient à séduire les utilisateurs.

Et pour cause, la musique ne s’écoutait plus via un lecteur de CD, mais sur un lecteur MP3 ou sur son smartphone. Ainsi, Deezer et Spotify arrivèrent. Alors qu’Apple music proposait son service d’achat audio en ligne.

Malheureusement pour Google, son offre ne semble pas avoir séduit assez d’utilisateurs. Ce serait ainsi, une des causes principales pour l’arrêt du service qui est prévu selon la BBC pour octobre. Cependant, les utilisateurs auraient la possibilité de migrer leurs albums achetés vers la plateforme YouTube Music. Et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Google Play Music VS YouTube Music.

Ainsi, il semblerait que YouTube Music lancé fin 2015 séduirait davantage les utilisateurs. Tout en intégrant plus de 60 millions de chansons. Notons au passage que la différence entre les deux est que YouTube Music propose avant tout du streaming audio. Et donc il vous faudra être connecté pour pouvoir en profiter.

Alors que Google Play Music donnait un accès à ses albums Offline. De fait, l’achat se faisait en ligne et il était possible de conserver ses achats sur son Cloud. Cependant, il était possible de télécharger ses albums sur son smartphone, tablette, ordinateur portable pour en profiter sans avoir la nécessité d’être connecté.