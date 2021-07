Boks équipe la résidence HypePark de Nexity à Toulouse.

Boks vient d’annoncer un nouveau partenariat avec la société Nexity visant à équiper la résidence HypePark de Nexity à Toulouse de ses consignes connectées. Des consignes qui selon les partenaires entrent dans la vision dédiée à la vie urbaine 2.0.

Boks vous connaissez ? Non ? Mais si, on vous en avait parlé il y a quelque temps de cette startup toulousaine. Allez un petit rappel alors.

Boks propose une « boite aux lettres » ou « boite à colis » pour le grand public ou les espaces publics ou encore les résidences. Plus qu’une simple consigne, ces emplacements sont connectés et offrent la possibilité à des livreurs de se connecter pour déposer ou prendre les colis présents dans la boite. Et ce, même si vous n’êtes pas chez vous.

Plus besoin d’aller dans un point d’enlèvement. Désormais déposer votre colis à expédier dans la Boks et le livreur pourra l’enlever.

Boks, un système qui a séduit Nexity.

Effectivement, la jeune startup vient de passer un partenariat avec Nexity, premier groupe immobilier français intégré, qui gère en autre des immeubles de rapport, des immeubles d’appartements…

La résidence HypePark de Nexity à Toulouse va donc être équipée de consignes connectées Boks placées dans les halls de la résidence. Permettant ainsi, la réception de l’ensemble des colis des résidents.

Pour Nexity, ces consignes parachèvent le projet de l’entreprise au sein de La résidence HypePark. Une résidence pour laquelle les locataires peuvent déjà profiter de certains services connectés. Ainsi, la résidence offre déjà la possibilité de piloter son logement connecté via l’application mobile Eugénie.

Pour Cyrille THONNELIER, Directeur Général chez Nexity à Toulouse, c’est clair :

« Il est essentiel pour nous d’apporter confort, efficacité et sérénité aux habitants de nos résidences. Dans ce sens, la solution de boîte à colis Boks est un service qui a toute sa place au sein de nos programmes. Nous sommes convaincus que le type de service proposé par Boks deviendra dans les années à venir, un must-have de tout logement urbain-conscient. »

Avec ce nouveau partenariat, La startups Boks capitalise ainsi son développement et espère pouvoir séduire encore d’autres clients.