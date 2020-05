Amazon ne subit pas trop la crise du Covid-19.

Le coronavirus a affecté pas mal d’entreprise et de marché. Ainsi, si les petites entreprises et les commerces sont impactés, Amazon s’en sort plutôt bien aux vues de la publication de ses chiffres.

Le monde de la Tech doit faire face suite au confinement à une régression du marché. C’est le cas notamment pour le segment du smartphone qui comme on vous l’a signalé il y a quelques jours subit la plus grosse chute de son existence.

Ce qui laisse des points en suspens et des stratégies de relance ou des retards de livraison qui seront présent. Pour les géants de la Tech, cela ne semble pas les avoir trop affectés. Et le grand gagnant de ce confinement aura été Amazon pour ce premier trimestre !

Q1 +26% pour Amazon par rapport à l’année passée.

En effet, le bureau d’analyses et d’études Statista vient de publier son graphique concernant le chiffre d’affaires des géants de la Tech. Et ceux qui s’en sortent le mieux sont Amazon, Facebook et Microsoft. Le grand perdant étant Apple qui parvient à limiter les pertes.

Ainsi, aux vues de la publication des chiffres, Q1 2020 est une réussite pour le géant de la vente en ligne Amazon. De fait, le site de e-commerce a vu son chiffre d’affaires progresser de 26% entre Q1 2019 et Q1 2020.

Effectivement, la compagnie de Jeff Bezos passe son chiffre d’affaires pour le premier trimestre à 75.5 milliards de dollars contre 59.7 milliards de dollars pour la même période l’année passée.

Nul doute que pour Amazon, le confinement et la fermeture des commerces physiques ont favorisé l’achat de produit en ligne à défaut de pouvoir se rendre dans les magasins.

D’autant que les services de livraison sont restés actifs. Dès lors, les gens ont pu faire toutes leurs commandes en ligne et se faire livrer sans avoir à sortir de chez eux.

Sans vraiment grande surprise, Apple est le grand perdant des GAFAM. Touchée de plein fouet par la crise du smartphone, la marque a toutefois limité ses pertes et fait même 1% d’augmentation.