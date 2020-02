Lancey propose son radiateur électrique connecté intelligent.

Lancey est fière d’annoncer son 1er radiateur électrique intelligent connecté doté d’un thermostat connecté et spécialement adapté à tous ceux qui sont dotés de panneau solaire.

Nous vivons dans une période ou l’écologie prend toute son importance. Ou pour certains réduire notre consommation énergétique et notre mode de consommation est plus que nécessaire pour préserver notre planète.

Fort de c constat, Lancey a décidé de s’intéresser à notre facture énergétique, et ce afin de nous permettre de réduire nos couts. C’est en tout cas la volonté de la marque avec son radiateur électrique.

Un radiateur électrique connecté qui en plus stocke votre énergie.

En effet, ce radiateur ne se contente pas de chauffer votre maison, il est également doté d’un système qui permettra à tous les propriétaires de panneaux solaires de profiter de leur production d’électricité pour la stocker dans les batteries du radiateur. De la sorte, cette énergie sera utilisée lorsque vos panneaux ne produiront plus d’électricité.

On notera au passage que le radiateur embarque du Wi-Fi et de la connectivité mobile (2G, 3G, 4G). Une connectivité qui permettra de gérer le thermostat depuis votre smartphone ou votre tablette. Une connectivité qui permettra aussi de communiquer avec votre compteur Linky pour basculer en mode batterie pendant les heures de pointe et quand votre consommation électrique risque de dépasser votre puissance souscrite.

Par ailleurs, le radiateur Lancey est muni de capteurs et d’une « gestion intelligente ». Ainsi, le radiateur saura s’adapter à vos habitudes pour réguler sa consommation.

Pour ce qui est de l’installation dans la maison, le radiateur n’aura besoin que d’une prise de courant. Et l’installation de l’application sur votre smartphone pour sa prise en main. De plus, Lancey souligne que grâce à l’application il est possible de contrôler différents radiateurs simultanément. En outre, de les renommer pour une meilleure gestion des radiateurs à la maison.