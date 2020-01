CES 2020 : « Next BIC® Thing », votre prochain rasoir sera connecté.

Qui l’eu cru ? Eh oui, le géant du rasoir jetable Bic annonce l’arrivée prochaine d’un rasoir à main connecté. Bienvenue au « Next BIC® Thing ».

Ainsi, chez Planet Sans Fil, on ne cesse depuis une décennie de vous présenter des produits connectés. Et on a de cesse de vous le dire, tout produit est susceptible de passer à la sauce sans fil et connectée.

Cette fois, l’annonce a de quoi surprendre. En effet, comment aurions-nous pu imaginer qu’un objet comme un simple rasoir jetable pouvait un jour devenir un objet connecté. C’est en tout cas la volonté de BIC avec son projet « Next BIC® Thing » une nouvelle plateforme collaborative.

« Next BIC® Thing », une palteforme qui accompagne le rasoir.

La plateforme TheNext BIC®Thing permettra aux utilisateurs inscrits d’accéder aux plus récentes actualités de BIC, et de ses nouveaux produits. La plateforme permettra et de faire partie d’un nouveau groupe d’ambassadeurs de la marque, “BIC®R&D Squad”, une communauté, qui va tester les prototypes de produits BIC®, faire des retours d’expérience et interagir avec les équipes de recherche et développement.

Dévoilé au Consumer Electronics Show (CES)de Las Vegas, The Next BIC®Thing sera lancé avec un nouveau prototype de rasoir BIC® doté d’intelligence artificielle et conçu en partenariat avec Invoxia, leader mondial dans la conception et le développement d’appareils connectés.

Intelligence artificielle, capteurs, données et Bluetooth.

Ce prototype de rasoir BIC®, le premier rasoir mécanique doté d’intelligence artificielle. Équipé de capteurs, le rasoir pourra recueillir des données comme l’humidité, la densité du poil.

Il pourra aussi enregistrer les habitudes du client comme la vitesse de rasage, le nombre de passages, le temps passé à se raser. Ou encore l’état de la lame. Les données seront ensuite transmises vers le smartphone au travers d’une connexion Bluetooth.

Il faudra encore attendre un peu cependant avant d’acheter le rasoir. En effet, la marque n’a pas encore précisé de date et de prix. D’ici là vous resterez sur un rasoir jetable classic.