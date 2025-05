French Days : 7,99€ pour la Tapo P100 Prise Connectée WiFi

Les French Days sont l’occasion idéale pour équiper votre maison d’objets connectés à prix réduit. Parmi les offres attractives, la Tapo P100, une prise connectée WiFi, est proposée à seulement 7,99€. Ce dispositif permet de contrôler vos appareils électriques à distance, d’établir des horaires d’utilisation et de simuler une présence en votre absence.

Tapo, une marque de TP-Link, est reconnue pour ses solutions domotiques accessibles et fiables. La Tapo P100 s’inscrit dans cette lignée, offrant une prise connectée compacte et facile à utiliser, compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant.

Contrôle à distance et programmation via l’application Tapo

Grâce à l’application Tapo, disponible sur iOS et Android, vous pouvez allumer ou éteindre vos appareils électriques où que vous soyez. La fonction de programmation permet de définir des horaires précis pour automatiser l’utilisation de vos équipements, contribuant ainsi à des économies d’énergie.

Mode Absence pour une sécurité renforcée

La Tapo P100 intègre un mode Absence qui allume et éteint vos appareils de manière aléatoire, simulant une présence à domicile. Cette fonctionnalité dissuade les intrusions en votre absence, renforçant la sécurité de votre habitation.

Installation simple sans hub requis

L’installation de la Tapo P100 est rapide et ne nécessite aucun hub supplémentaire. Il suffit de brancher la prise, de la connecter à votre réseau WiFi via l’application Tapo et de suivre les instructions à l’écran. La configuration initiale utilise le Bluetooth pour faciliter l’appairage.

Design compact et discret

Avec ses dimensions réduites, la Tapo P100 n’obstrue pas les prises adjacentes, permettant une utilisation optimale de vos multiprises. Son design épuré s’intègre facilement dans tous les intérieurs.

Compatibilité avec les assistants vocaux

La Tapo P100 est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous offrant la possibilité de contrôler vos appareils par la voix. Cette intégration facilite l’utilisation quotidienne et s’inscrit dans une démarche de maison connectée intuitive.

Récapitulatif technique

Modèle : Tapo P100

Connectivité : WiFi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth (pour la configuration initiale)

Compatibilité : Amazon Alexa, Google Assistant

Tension d’entrée : 220-240 V~, 50/60 Hz

Charge maximale : 2300 W, 10 A

Dimensions : 51 x 72 x 40 mm

Matériau : Plastique ignifuge (UL94-V0)

Température de fonctionnement : 0°C à 35°C

Humidité de fonctionnement : 10% à 90% HR, sans condensation

Certifications : CE, RoHS

Fonctionnalités : Contrôle à distance via l’application Tapo Programmation et minuteur Mode Absence Partage de contrôle avec la famille Installation facile sans hub



