Bon Plan du dimanche : TV LED SAMSUNG TU43CU8505K à 469€

TV LED 4K 108 cm (43″) avec une fréquence de balayage native de 50 Hz, HDR pour un niveau de détail élevé et un contraste amélioré. Elle dispose de 3 ports HDMI 2.0 pour une qualité d’image en 4K, d’une puissance audio de 20 Watts avec Q-Symphony 2.0 et de fonctionnalités de TV connectée avec le système d’exploitation Tizen, le WiFi, et la compatibilité Airplay 2. La consommation d’énergie est de 54 kW pour 1000 heures de fonctionnement et de 110 kW en mode HDR.

Caractéristiques techniques :