Bon Plan du dimanche : 549€ au lieu de 729€ pour le OnePlus 10T 5G 8 Go.

OnePlus 10T 5G 8 Go de RAM 128 Go de Stockage, Smartphone sans Carte SIM avec SUPERVOOC 150W et Système Triple caméra 50 MP - Garanti 2 Ans - Moonstone Black

Caractéristiques techniques :

150 W SUPERVOOC Endurance Edition - L'autonomie d'une journée en 10 minutes8 et le double de la durée de vie de la batterie. Un algorithme d'IA qui apprend intelligemment votre programme de charge individuel, afin de fournir la vitesse de charge la plus rapide.

Plate-forme mobile haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 - La plus rapide plate-forme mobile Snapdragon offre des performances ultimes à portée de main grâce à un processeur 10% plus puissant et à une vitesse d'IA 4 fois plus rapide.

Système triple caméra 50MP - Le capteur IMX766 haut de gamme avec OIS offre une clarté et une stabilité exceptionnelles + Nightscape 2.0 de nouvelle génération et des vitesses de capture photo ultra-rapides.

Écran fluid FHD+ 6,7" 120 Hz - Avec une fréquence d'images adaptative allant jusqu'à 120 Hz, un HDR10+ toujours activé et une compatibilité couleurs 10 bits pour une luminosité et une précision des couleurs.

16 Go de RAM et la fonction Always Alive offrent un multitâche sans compromis. Exécutez jusqu'à 30 applications en arrière-plan sans aucun ralentissement. Le moteur de jeu HyperBoost avec stabilisateur d'image et GLC (GPU Load Control) pour une expérience de jeu des plus convaincantes.

