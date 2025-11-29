Black Friday Week‑End : le Galaxy S25 Ultra passe sous les 1000 €

Le Black Friday s’invite cette année sur le smartphone haut de gamme du moment : le Galaxy S25 Ultra. Alors qu’il était lancé en 2025 à un tarif dépassant les 1400 €, la version 256 Go en coloris Noir Titane voit son prix chuter sous la barre symbolique des 1000 €, offrant une opportunité intéressante pour les utilisateurs exigeants.

Samsung, constructeur sud‑coréen de renom dans l’univers mobile, étoffe son catalogue 2025 avec ce flagship, combinant design premium, performances renforcées, et expérience utilisateur augmentée grâce à l’intégration d’outils d’intelligence artificielle.

Un design et un écran repensés pour le haut de gamme

Le Galaxy S25 Ultra se distingue d’abord par son châssis en titane et son design raffiné. L’écran atteint 6,9 pouces, en technologie AMOLED 2X, avec une définition Quad HD+ — gage d’un affichage net, confortable pour le multimédia, la navigation ou la bureautique. Le format élancé et les bordures fines accentuent l’impression de modernité et d’élégance, tout en maintenant un bon confort d’utilisation malgré la taille généreuse.

Performances et autonomie : un combo équilibré

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM. Cette configuration offre une fluidité remarquable — que ce soit pour les applications, le multitâche ou les jeux — tout en assurant un avenir relativement serein côté performances. La batterie de 5000 mAh garantit une autonomie confortable, suffisante pour une journée voire plus selon l’usage. L’intégration du stylet S Pen ajoute une dimension pratique pour la prise de notes, le dessin ou la navigation.

Une section photo / vidéo à la hauteur des ambitions

Le S25 Ultra ne fait pas dans la demi‑mesure côté photo : il combine un capteur principal de 200 MP, un ultra‑grand‑angle de 50 MP, un téléobjectif 5× de 50 MP, un téléobjectif 3× de 10 MP, ainsi qu’un appareil frontal de 12 MP. Ce dispositif — parmi les plus complets du marché — permet des prises variées : paysages larges, portraits, zooms détaillés. La qualité globale est solide, surtout pour les usages courants ou ceux nécessitant un bon rendu en conditions standard.

Prix affiché & bonnes affaires Black Friday

Lors de son lancement, le S25 Ultra 256 Go culminait autour de 1 469 €. Mais grâce aux promos Black Friday / Black Friday Week, plusieurs revendeurs le proposent désormais autour de 800 à 900 €. Dans certains cas, des offres sous les 800 € ont même été signalées. Cette baisse de prix rend le Galaxy S25 Ultra beaucoup plus accessible, en particulier si l’on cherche un smartphone durable et performant.

Pour qui ce smartphone ?

Pour les utilisateurs souhaitant un smartphone polyvalent — photo, vidéo, productivité, multimédia — sans compromis.

Pour ceux qui apprécient un très grand écran et un rendu visuel de qualité.

Pour les adeptes du stylet , de la prise de notes , de la créativité mobile.

Pour ceux qui veulent un appareil taillé pour durer, évitant un renouvellement trop rapide.

Récapitulatif technique