French Days : 279€ le Samsung Galaxy A35 Bleu Nuit 128 Go 5G

À l’occasion des French Days, le Samsung Galaxy A35 5G en version 128 Go Bleu Nuit est proposé à 279 € chez Boulanger. Ce smartphone milieu de gamme combine un design soigné, des performances solides et une connectivité 5G, le tout à un prix attractif.

Samsung : une marque qui étoffe son catalogue

Samsung continue d’enrichir sa gamme Galaxy A avec des modèles offrant un excellent rapport qualité-prix. Le Galaxy A35 5G s’inscrit dans cette stratégie, visant à démocratiser l’accès à des technologies avancées sans compromis sur la qualité.

Écran Super AMOLED 120 Hz : une immersion visuelle

Le Galaxy A35 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette combinaison assure une fluidité remarquable et des couleurs vives, idéales pour le streaming, le gaming et la navigation quotidienne. De plus, la technologie Vision Booster garantit une lisibilité optimale même en plein soleil.

Performances assurées par l’Exynos 1380

Sous le capot, le Galaxy A35 5G embarque le processeur Exynos 1380, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via carte microSD jusqu’à 1 To. Cette configuration permet une utilisation fluide des applications courantes et une navigation multitâche efficace.

Système photo polyvalent pour capturer chaque instant

Le module photo arrière se compose de trois capteurs : un principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP. À l’avant, la caméra selfie de 13 MP permet des appels vidéo clairs et des autoportraits nets. Bien que les performances en basse lumière soient modestes, l’ensemble offre une polyvalence appréciable pour un usage quotidien.

Autonomie et connectivité au rendez-vous

Avec une batterie de 5 000 mAh, le Galaxy A35 5G assure une autonomie confortable, pouvant atteindre jusqu’à deux jours selon l’utilisation. La charge rapide 25 W permet de récupérer rapidement de l’énergie. Côté connectivité, le smartphone prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et dispose d’une certification IP67, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Engagement logiciel et sécurité renforcée

Samsung promet quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy A35 5G, assurant une longévité logicielle appréciable. Le smartphone intègre également la plateforme de sécurité Samsung Knox, offrant une protection renforcée des données personnelles.

Récapitulatif technique