Bons plans : Baisse des prix sur les bracelets connectés et montres connectées.

Depuis le confinement vous êtes nombreux à trouver à nouveau du temps pour faire un peu de sport et de courses à pied histoire de se changer les idées. Nous vous avons dressé une liste des montres connectées et bracelets connectés, dont le prix à chuter.

En cette période de confinement, nous de plus en plus à devoir rester chez soi. Les seules sorties autorisées sont pour les courses, le médecin, le pharmacien. Et pour faire un peu de sport.

Alors, vous êtes nombreux à refaire un peu de courses à pied.

Du coup, on a décidé de mettre en avant quelques produits dédiés au sport qui ont droit pour le moment à une baisse de prix. Ces produits, ce sont les montres connectées et les bracelets connectés.

Bracelet connecté Fitbit Charge 3.

Il y a quelques jours, on vous annonçait l’arrivée du tout nouveau Bracelet connecté Fitbit Charge 4. Un nouveau bracelet qui s’offre le luxe d’intégrer un GPS et de nouvelles fonctionnalités. Dès lors, comme on devait s’en douter, le Bracelet connecté Fitbit Charge 3 a droit à une petite baisse de prix.

Bracelet connecté Fitbit Charge 3 Rose Gold / Blue Grey. Mettez toutes les chances de votre côté en choisissant ce bracelet connecté Tracker FITBIT Charge 3 … 149,00 EUR

99,00 EUR



Garmin Vivomove HR Sport.

Garmin, spécialiste à la base du segment des GPS a su directement prendre le train du monde du sport connecté. La marque propose en effet des montres ultras complètes qui ont su séduire les pros du sport et de la randonnée. Si la marque fait du haut de gamme en montre connectée, elle propose également des modèles plus milieu de gamme abordable pour un usage quotidien de base.

Garmin Vivomove HR Sport Rose gold-white S/M. Montre connectée hybride élégante avec écran tactile, Résiste à la transpiration, compatible iOS & Android… 199,99€

189,99€

Huawei Watch GT 2 Noir 46mm.

Le constructeur chinois, en plus des smartphones, des tablettes et des PC portables, propose lui sa montre connectée. Nous avions par ailleurs eu l’occasion de tester la Huawei Watch GT 2 en novembre dernier.

Huawei Watch GT 2 Noir 46mm. Les points clés : compatible iOS et Android, Etanche jusqu’à 50 m, équipée d’un Cardiofréquencemètre Au poignet, Autonomie de 2 semaines ! Commandes via Bouton et tactile… … 229,00€

1 79,00 EUR



Samsung Galaxy Watch 4G Gris Acier 46mm.

Samsung a su lui aussi séduire son public avec sa montre connectée Samsung Galaxy Watch 4G Gris Acier 46mm. Cette montre a la particularité d’être totalement autonome du téléphone grâce notamment à sa puce 4G qui lui permet d’être connectée sur les réseaux mobiles.