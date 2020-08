Bon Plan : Le Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II à 277€ au lieu de 379€.

Faut-il encore vous présenter ce casque mythique qui fait partie des casques sans fil à réduction de bruit le plus apprécié du marché ? Si ce n’est pas le cas et que vous êtes en quête d’un casque audio sans fil de qualité, bonne nouvelle, Amazon propose le Bose QuietComfort 35 II à 277€ au lieu de 379€.

Bose est un acteur majeur dans le monde de l’audio et le renom et la qualité de ses produits n’est plus à faire. Malgré tout, Bose est parvenu à proposer une véritable petite pépite pour tous les mélomanes avec ce casque QuietComfort 35 II.

Un casque que nous avions eu l’occasion de tester dans sa version grise en juillet 2018. Alors si vous avez des doutes avant votre achat :

A relire : Test du Bose QuietComfort 35 II.

On vous propose :

Promo Bose Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II avec Amazon Alexa intégré - Noir Trois niveaux de réduction de bruit haut de gamme pour une expérience d’écoute optimale, quel que soit l’environnement

Compatible avec Alexa et l’Assistant Google pour permettre l’accès par la voix à la musique, aux informations, etc

Système à double microphone avec réduction de bruit pour un son clair et une intelligibilité idéale

Son équilibré, quel que soit le volume d’écoute

Appairage Bluetooth facile, réglages personnalisés, accès aux futures mises à jour et bien plus encore via l’application Bose Connect

Caractéristiques techniques :

