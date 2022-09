 Bon plan du dimanche : SAMSUNG GALAXY A13 64Go Noir à 179€.

Descriptif complémentaire

° 4 CAMERAS:

-Capteur principal de 50MP, haute résolution

– Ultra Grand Angle de 5MP, ouverture à 123°

– Mode Portrait de 2MP

– Mode Macro de 2MP ° MODE PORTRAIT:

-Effet de flou naturel ( Flou, Tourbillon, zoom et point couleur) ° BATTERIE PUISSANTE DE 5000mAh

– Faites en plus avec une seule charge

– Regardez des films, consultez vos réseaux sociaux et prenez des photos & vidéos

– Compatible c harge rapide 15W pour recharger votre Galaxy A13 rapidement ° Dolby ATMOS

Un son enveloppant pour une expérience d’écoute plus immersive