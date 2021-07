Porsche Cayenne Turbo GT, la puissance, mais pas que !

Avec son nouveau Porsche Cayenne Turbo GT le constructeur allemand apporte encore plus de puissance à un SUV qu’il ne faut plus présenté. Une version plus sportive plus nerveuse, mais pas seulement. En effet, la marque ajoute aussi de la modernité et le rend encore plus connecté.

Alors, oui, Porsche ça fait toujours rêver tous les fans de mécanique et de vitesse. Il faut dire que la marque a su marquer le segment de l’automobile avec ses modèles mythique comme la 911 ou la 356.

Alors, quand Porsche s’est engouffré il y a quelques années avec un SUV… il y avait de quoi se poser des questions.

Porsche Cayenne Turbo GT, une version sur vitaminée.

Pourtant, le Porsche Cayenne est devenu la référence dans le monde du SUV de standing. IL a d’ailleurs en quelque sorte, ouvert la voie à ce marché des SUV sportif. Alors, oui 640 ch sous le capot ça rugit. Surtout qu’en plus, ce nouveau modèle est équipé d’un réglage « spécial circuit ».

Mais pourquoi vous parle-t ‘on de Porsche et de ce SUV ? Parce que, outre la partie moteur, mécanique et automobile, Porsche traite soigneusement son intérieur et la partie high-tech et connecté de cette voiture. Ce qui n’est pas sans rappeler la fonction Porsche Finder qui vous permet d’acheter une Porsche avec votre smartphone.

À relire : Porsche Finder, achetez une Porsche avec son smartphone !

Nouveau système d’infodivertissement pour ce modèle.

La marque profite du lancement du Porsche Cayenne Turbo GT pour introduire dans son véhicule la nouvelle génération de son système d’infodivertissement Porsche Communication Management (PCM).

Une version PCM 6.0 qui reste en accord avec ses versions antérieures, mais qui apporte en plus son lot de nouveautés et de compatibilité. Ainsi, outre le support d’Apple CarPlay sans fil, il est désormais possible d’associer son smartphone Android avec la voiture et d’utiliser Android Auto. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les fonctionnalités proposées par le service de Google.

En outre, Porsche annonce également une plus grande intégration pour les utilisateurs Apple avec notamment plus de fonctionnalités au sein d’Apple Music et Apple Podcasts.

Prix et disponibilité.

Le Porsche Cayenne Turbo GT peut être commandé dès à présent dans nos Porsche Centres officiels. Le prix démarre à 201.329,48€ TVA et équipements spécifiques compris.