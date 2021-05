Porsche Finder, achetez une Porsche avec son smartphone !

Avec Porsche Finder, désormais en Belgique, il est possible de commander et d’acheter sa Porsche directement depuis son smartphone. Avec ce nouveau concept, Porsche Belgique franchit un cap en matière de digitalisation auprès de ses clients.

Avec la pandémie du Covid-19, nous sommes nombreux à avoir réduit nos déplacements. Que ce soit pour aller au bureau ou pour notre quotidien. Bon nombre de business ont été amenés à développer des solutions numériques et digitales.

Et dans ce segment, ce sont les GAFA qui ont profité de la situation. Ainsi, tous les vendeurs en ligne comme notamment Amazon ont vu leurs ventes exploser. Et si on achetait une Porsche en ligne ?

Porsche Finder, choisir sa Porsche avec son smartphone !

Le constructeur allemand Porsche a donc pensé plus loin et a mis en place une nouvelle plateforme baptisée Porsche Finder. Celle-ci permet à ses clients ou futurs clients de visualiser le stock de véhicules neufs et d’occasion des Porsche Centre. ET cela tout en restant assis dans son canapé, votre téléphone à la main.

Mais la plateforme va encore plus loin que le simple fait de visionner le stock disponible. De fait, au travers de la plateforme Porsche Finder, il sera possible à n’importe quel client de prendre commande ou de réserver un modèle disponible.

Porsche Finder, je choisis, j’achète, je vais chercher la voiture.

Mieux, il pourra directement commander le véhicule de son choix depuis son smartphone ou son ordinateur. Il lui suffira de commander la voiture en ligne en payant un dépôt de réservation sur le site via sa carte de crédit.

Une fois le paiement accepté, le client pourra même choisir le jour de son passage à la concession pour signer le bon de commande et repartir directement avec le véhicule si celui-ci est de stock.

Notons au passage qu’il est toujours possible au préalable avant de mettre le dépôt sur un modèle de prendre contact avec un vendeur pour avoir un complément d’information sur la voiture de vos rêves. Bon, évidemment il faudra tout de même passer dans une des Porsche Centre pour finaliser la transaction et embarquer la voiture. On ne vient pas non plus la livrer dans votre garage.

Enfin, sachez que Porsche Belgique est le premier importateur indépendant à proposer ce type de service.