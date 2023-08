IFA 2023 : Avec son Nouveau Casque EARSPORT ATTITUD révolutionne l’Expérience audio.

La société ATTITUD est fière de présenter la dernière évolution de son casque révolutionnaire, l’EARSPORT. Ce casque sans fil redéfinit la façon dont nous expérimentons le son, en offrant une liberté totale aux oreilles et en intégrant la technologie AirDC© développée par ATTITUD.

La marque ATTITUD est une start-up française créée en 2016 par une ingénieure batterie et un ORL. Leur but étant de proposer un casque différent de ce qui existe sur le marché. A l’occasion de l’IFA, la startup française ATTITUD présente sa nouvelle version du casque EARSPORT. Un casque audio sans fil à oreilles ouvertes dédié une fois de plus aux sportifs qui souhaitent malgré tout ne pas être coupés du monde ambiant.

Libérez Vos Oreilles avec l’EARSPORT d’ATTITUD

L’EARSPORT est conçu pour offrir une expérience audio immersive tout en libérant vos oreilles. Grâce à sa conception ouverte, ce casque permet à l’auditeur de rester connecté à son environnement tout en profitant d’un son cristallin. Cette caractéristique est particulièrement appréciée lors des activités sportives en extérieur, où il est important de rester conscient de ce qui se passe autour de vous.

La Technologie AirDC© : Une Révolution Audio

Au cœur de ce casque audio se trouve la technologie révolutionnaire AirDC© développée par ATTITUD. Cette technologie brevetée offre une qualité sonore exceptionnelle en reproduisant fidèlement les nuances et les détails de la musique. Grâce à AirDC©, l’EARSPORT offre une expérience sonore immersive qui plonge les auditeurs au cœur de leur musique préférée.

Confort et Esthétique

Outre sa performance audio exceptionnelle, le casque propose également un design ergonomique et élégant. Les matériaux de haute qualité et les finitions soignées garantissent un confort optimal, même lors de sessions d’écoute prolongées. De plus, le casque est disponible dans une variété de styles et de couleurs, ce qui permet aux utilisateurs de choisir un modèle qui correspond à leur esthétique personnelle.

Une Connectivité Sans Fil Avancée

L’EARSPORT d’ATTITUD offre une connectivité sans fil avancée, permettant aux utilisateurs de se connecter facilement à leurs appareils préférés via Bluetooth. Cette fonctionnalité garantit une liberté de mouvement totale, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou passer des appels téléphoniques. Grâce à la batterie longue durée, l’EARSPORT est prêt à vous accompagner tout au long de la journée.