Google et Apple main dans la main contre le Covid-19.

Les deux géants viennent d’annoncer un partenariat commun concernant le développement d’API. Pour des applications en mesure de tracer les personnes en relation avec d’autres liées au Covid-19. Le tout via des applications distribuées par les organismes de santé.

Avec toujours cette volonté d’éradiquer le Covid-19, les états ont dû prendre des dispositions quant au confinement des citoyens. Ainsi, avec un premier suivi des utilisateurs grâce à leur smartphone et en partenariat avec les opérateurs, désormais nous allons un cran plus loin.

Effectivement, on pourrait presque dire que c’est une première mondiale, du jamais vu. Google et Apple qui travaille ensemble pour rendre leurs appareils compatibles entre eux. Bon attention, n’allez pas croire que vous allez pouvoir installer Android sur iOS et inversement.

Une API et le Bluetooth comme solution de traçage.

En effet, l’idée ici est que les deux géants du Net développent des API communes. Des API qui pourront être installées à la fois sur les iPhone que sur les smartphones Android. Une API qui aura pour objectif de permettre aux états et aux organismes de santé publique de pouvoir proposer une application que l’utilisateur pourra installer sur son smartphone.

De la sorte, les personnes infectées seront tracées de manière anonyme (précise les deux géants) et grâce au Bluetooth, il sera en mesure de voir les interactions entre les utilisateurs de smartphone. Ceci afin de permettre une meilleure gestion et analyse du déploiement.

Des API qui verront le jour dès ce mois d’avril ou le mois de mai. Par ailleurs, afin de « rassurer » leurs consommateurs, les deux géants soulignent que ces API ne fourniront que des données anonymes et qu’en aucun cas la vie privée des personnes et des consommateurs ne sera atteinte.

Cependant, il est difficile de le croire. En effet, de nos jours si les données sont comme le disent les géants du Web et du smartphone totalement anonymes, on peut quand même très vite coupler ces données avec certaines bases de données.

Ainsi, imaginer que vous avez votre smartphone qui communique constamment votre localisation. On analyse ces données et constate que le téléphone X1 est constamment entre 22h00 et 6h00 inactif à une géo localisation donnée. On peut donc supposer que le propriétaire de ce smartphone X1 est domicilié à cet endroit. Il suffit dès lors d’aller puiser dans une autre base de données, le cadastre, le fournisseur d’électricité, d’eau… Pour finalement obtenir le nom de la personne Consommateur 1. Faite de même avec un smartphone X2 et un Consommateur 2. Une fois ensemble, les téléphones s’échangent leur « connectivité Bluetooth ».

On pourra donc en conclure que Consommateur 1 et Consommateur 2 se connaissent.