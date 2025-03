HONOR Watch 5 Ultra : une montre connectée haut de gamme dévoilée au MWC 2025

Le MWC 2025 a été le théâtre de nombreuses annonces technologiques, et Honor a marqué les esprits en dévoilant sa nouvelle montre connectée, la HONOR Watch 5 Ultra. Avec son design premium, ses fonctionnalités avancées et son autonomie améliorée, ce modèle s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des wearables haut de gamme.

Honor mise sur une conception haut de gamme avec la Watch 5 Ultra. La montre arbore un boîtier en titane, un matériau reconnu pour sa solidité et sa légèreté. Le bracelet, en fluoroélastomère ou en cuir haut de gamme, renforce l’aspect premium du produit.

L’écran AMOLED de 1,5 pouce offre une résolution ultra-nette, avec une luminosité optimisée pour une lisibilité parfaite en extérieur. La dalle est protégée par du saphir, un choix judicieux pour éviter les rayures et prolonger la durabilité de la montre.

HONOR Watch 5 Ultra, Des performances boostées par une nouvelle puce

Sous le capot, la HONOR Watch 5 Ultra embarque un processeur optimisé, permettant une navigation fluide et une gestion plus efficace des capteurs. Grâce à Honor OS, l’expérience utilisateur se veut intuitive, avec des animations fluides et une interface optimisée pour un accès rapide aux fonctions principales.

A relire : Test : Honor magic v3 Aujourd’hui, nous plongeons dans l’univers grandissant des smartphones pliables avec le tout nouveau Honor Magic V3. Ce modèle promet de redéfinir notre expérience mobile avec son design élégant, ses performances de pointe…

La montre est équipée de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui permet de stocker de la musique, des applications et d’assurer un fonctionnement sans latence. L’intégration du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi assure une connexion stable avec les smartphones Android et iOS.

Un suivi de santé et de sport ultra-précis

La HONOR Watch 5 Ultra s’adresse aux amateurs de sport et aux utilisateurs soucieux de leur santé. Son capteur cardiaque avancé, couplé à un oxymètre SpO2, permet un suivi en temps réel de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang.

Grâce à ses plus de 100 modes sportifs, la montre analyse l’activité physique avec précision. Les coureurs apprécieront les métriques avancées comme la VO2 Max, la récupération musculaire et le suivi de l’endurance.

La montre intègre également un capteur ECG (électrocardiogramme), permettant d’alerter l’utilisateur en cas de rythme cardiaque irrégulier. Cette fonctionnalité se veut particulièrement utile pour la prévention des risques cardiovasculaires.

Une autonomie record et une charge rapide

Honor annonce une autonomie impressionnante pour la Watch 5 Ultra. Avec une seule charge, la montre peut tenir jusqu’à 10 jours en usage standard et 5 jours en usage intensif.

La charge rapide magnétique permet de récupérer 50 % d’autonomie en seulement 30 minutes, un atout pour les utilisateurs pressés. La montre prend également en charge la charge sans fil, offrant plus de flexibilité aux utilisateurs.

Un assistant intelligent au poignet

La HONOR Watch 5 Ultra se positionne aussi comme un véritable assistant intelligent. Elle intègre un microphone et un haut-parleur, permettant de répondre aux appels directement depuis le poignet.

L’assistant vocal permet de contrôler la musique, d’envoyer des messages ou encore de programmer des rappels sans sortir son téléphone. De plus, la montre embarque un GPS multi-bandes, garantissant un suivi précis des déplacements, même en zone urbaine dense.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1,5 pouce, verre saphir

: AMOLED 1,5 pouce, verre saphir Matériau : Boîtier en titane, bracelet fluoroélastomère ou cuir

: Boîtier en titane, bracelet fluoroélastomère ou cuir Processeur : Puce optimisée pour une meilleure efficacité énergétique

: Puce optimisée pour une meilleure efficacité énergétique Mémoire : 2 Go de RAM, 32 Go de stockage

: 2 Go de RAM, 32 Go de stockage Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS multi-bandes

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS multi-bandes Capteurs : Cardiofréquencemètre, SpO2, ECG

: Cardiofréquencemètre, SpO2, ECG Modes sportifs : Plus de 100 activités prises en charge

: Plus de 100 activités prises en charge Autonomie : Jusqu’à 10 jours (usage standard), 5 jours (intensif)

: Jusqu’à 10 jours (usage standard), 5 jours (intensif) Charge rapide : 50 % en 30 minutes, compatible charge sans fil

: 50 % en 30 minutes, compatible charge sans fil Fonctionnalités : Appels Bluetooth, assistant vocal, notifications

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.