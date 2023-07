openR link, Renault propose 4 nouvelles applications embarquées accessibles via le système multimédia.

Le système multimédia openR link de Renault s’enrichit de 4 nouvelles applications embarquées : SongPop for Renault, Karacal for Renault, Kabriol et Les Incollables® for Renault.

Renault, acteur français dans le segment de l’automobile vient de nous annoncer qu’il renforçait son offre en matière d’applications pour son système multimédia openR link présent dans ses derniers modèles de voiture.

4 nouvelles applications pour openR link.

Avec ces 4 nouvelles applications ; SongPop for Renault, Karacal for Renault, Kabriol et Les Incollables® for Renault, le constructeur automobile français étoffe le nombre d’applications dédiées à son système multimédia embarqué.

Une offre qui porte désormais le nombre d’applications à onze. Des applications uniques et spécialement conçues pour les utilisateurs de Renault.

Jean-François Labal, Responsable des partenariats multimédias de la marque confirme :

« Nous continuons d’élargir notre catalogue d’applications embarquées afin d’offrir toujours plus de personnalisation et d’avantages à nos clients. Nous nous attachons à enrichir continuellement l’expérience à bord, en développant de nouvelles collaborations avec des entreprises technologiques, expertes dans leur domaine. Conducteur et passagers profitent d’un large éventail de divertissements interactifs, ludiques et divertissants, qui rendront les trajets plus agréables et passionnants. »

SongPop for Renault, le quizz musical interactif.

SongPop for Renault est une application de quizz musical interactive développée par Renault en collaboration avec Gameloft. C’est une exclusivité mondiale permettant aux occupants du véhicule de jouer ensemble via leurs téléphones. Disponible sur iOS et Android à partir du 31 juillet 2023, les passagers se défient en identifiant rapidement des extraits musicaux diffusés sur le système audio du véhicule en mode multi-joueurs, tandis que le conducteur peut jouer avec les autres occupants ou en mode solo lorsque le véhicule est à l’arrêt.

A relire : Comment associer son smartphone en Bluetooth avec le système Renault RLink2. De nos jours, il devient plus que nécessaire d’éviter de téléphoner tout en conduisant. En effet, cela fait partie d’une infraction au code de la route et ça peut vous coûter une…

Karacal for Renault, pour découvrir l’histoire des lieux aux alentours.

Karacal géo localise des bulles sonores pour faire découvrir des histoires aux auditeurs. Les audioguides et podcasts se déclenchent automatiquement via l’application embarquée lors des déplacements dans les quartiers, villes et villages. L’expérience se poursuit en dehors du véhicule grâce à l’application mobile, offrant une continuité aux utilisateurs. Plus de 6 000 bulles sonores en France.

Les Incollables® for Renault, pour apprendre en s’amusant.

Renault et Playbac ont conjointement créé une application embarquée basée sur le célèbre jeu de questions-réponses « les Incollables® ». Cette application promet de rendre les trajets plus enrichissants et amusants pour les enfants. Tout au long du voyage, les jeunes passagers auront la possibilité d’apprendre tout en s’amusant, en répondant à des questions, des devinettes et des charades proposées par l’application. Cette initiative intelligente offre une façon ludique et éducative d’occuper les enfants pendant les déplacements en voiture, tout en stimulant leur curiosité et en encourageant leur apprentissage.