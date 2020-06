La société Nonda, est une entreprise qui propose des solutions high-tech et sans fil dédiées à votre voiture. Cette fois la marque propose son Nonda ZUS Smart Vehicle Health Monitor Mini. Un petit boitier qui sera à même de vous fournir toutes les informations de votre voiture sur votre smartphone.

Avec l’arrivée de plus en plus omniprésente dans les voitures, désormais les mécaniciens peuvent compter sur les ordinateurs de bords des voitures pour leur fournir une multitude d’informations. Et si vous aviez accès à ces informations depuis votre smartphone ?

C’est en tout cas ce que se propose de faire la marque Nonda avec son Nonda ZUS Smart Vehicle Health Monitor Mini. Un petit boitier doté de Bluetooth qu’il faudra brancher sur la prise OBD2 de votre voiture.

Un capteur et une application pour smartphone.

Alors, oui, avec ce capteur et son application qui lui est dédiée, il vous sera possible d’être informé en temps réels des soucis de votre voiture.

Effectivement, ce petit boitier doté de Bluetooth sera en mesure d’interroger l’ordinateur de bord de votre voiture sans que vous n’ayez quoi que ce soit à faire. Au travers de l’application, lancez le scan et laissez le faire.

En outre, le dispositif ne se limite pas à scanner et interroger l’ordinateur de bord de votre véhicule. En effet, la marque souligne que son Nonda ZUS Smart Vehicle Health Monitor Mini est associé au premier algorithme prédictif au monde. Algorithme qui analyse les données historiques des moteurs pour détecter d’éventuels problèmes.

En outre, au travers de l’application, Nonda souligne qu’il est possible de supprimer les codes d’erreurs du véhicule. Et ce directement depuis votre smartphone sans devoir passer par la case garage.

Un système de géolocalisation pour ne pas perdre votre voiture.

En effet, la marque met en avant qu’une autre fonction de l’application a pour fonction de retrouver votre véhicule dans un parking ou quand vous vous trouvez à proximité. Ainsi, grâce à cette fonction, vous pourrez retrouver facilement votre voiture avec votre smartphone qui servira de radar.