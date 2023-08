Mudix, un projecteur portable Wi-Fi.

Mudix, un nouveau projet sur IndieGogo qui a pour ambition de devenir un concurrent à Xgimi avec un projecteur portable connecté doté de Wi-Fi. Un projecteur transportable qui est équipé d’une batterie amovible pour être autonome.

Le marché du projecteur LED a évolué depuis quelques années et ne cesse de séduire le grand public. Que ce soit pour un étudiant dans un kot, dans un petit studio ou pour avoir une belle diagonale d’écran, le projecteur peut être intéressant. Depuis quelques temps, on trouve aussi des projecteurs plus compact et pour des utilisations nomades. C’est dans cette catégorie que s’inscrit ce nouveau venu sur IndieGogo.

Mudix, un drole de cube avec une batterie amovible.

Mudix qui vient de faire son apparition sur la plateforme de fonds participatifs se présente sous la forme d’un cube muni d’une poignée qui le rend facilement transportable. Le premier détail intéressant, c’est sa batterie indépendante qui fait également office de base pour déposer le projecteur. Une batterie qui annonce une autonomie jusqu’à 4,5 heures et peut lire environ trois films et 40 chansons sur une seule charge.

Une batterie qui est munie de port USB et qui permettra également de recharger vos appareils comme votre smartphone, tablette, ordinateur portable… Sa capacité est de 13500 mAh. En outre, il suffira de déposer la partie projecteur dessus pour que la charge soit fonctionnelle. Sur la partie supérieure, les concepteurs sont venus intégré deux haut-parleurs d’une puissance de 3 Watts. La marque annonce aussi l’intégration d’une technologie de contrôle de la température, ce qui entraîne une réduction de 80 % du bruit du ventilateur .

A relire : Test : Xgimi Halo plus Xgimi nous présente ici sont tout dernier projecteur portable le Xgimi Halo plus , un projecteur portable avec son Harman/Kadron intégré.

Quid des performances vidéo de ce projecteur LED ?

La jeune entreprise annonce pour ce projecteur une solution LED avec une luminosité de 1500 Lumens et supporte des résolutions de 1920*1080 pixels. Supportant ainsi du 1080p 4H HD. Le Mudix est également doté d’un système de projection qui viendra ajuster automatiquement l’angle de projection pour que vous ayez une image rectangulaire sur votre surface de projection et ce quelques soit l’emplacement du projecteur. La taille de la diagonale va de 50 pouces 180 pouces en fonction de la luminosité ambiante.

Différentes sources vidéo possible.

Afin d’offrir le plus de possibilité possible, ce projecteur nomade est équipé d’un port USB-C, d’un port HDMI, d’un port USB type B et d’un port audio jack 3.5mm. La connexion pourra se faire également via Bluetooth et via Wi-Fi. Du Wi-Fi 6 double bande de quoi supporter un large éventail de périphériques.

En outre, l’entreprise a intégré un media center personnalisé qui permet notamment d’accéder à vos comptes Netflix, YouTube et Prime Video ainsi qu’a d’autres applications certifiées par ses services. Dommage en revanche que celui-ci n’embarque pas une solution Android TV qui donnerait ainsi accès à toutes les applications proposée dans le store.

Prix et Disponibilité.

Le Mudix est annoncé à un prix préférentiel de 300€ sur la plateforme IndieGogo au lieu de 455€.