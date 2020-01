CES 2020 : Jabra Elite 45h, un nouveau casque supra auriculaire sans fil.

Jabra étoffe sa gamme de casques audio sans fil dans la catégorie des supra auriculaire avec ce tout nouveau casque Jabra Elite 45h présenté à l’occasion du CES 2020.

Jabra étoffe donc sa gamme avec le Jabra Elite 45h. Un casque qui est dans la lignée de son Jabra Elite 85h et de son Jabra Move Style. En effet, plus cher que le Jabra Move Style, le Jabra Elite 45h est davantage plus proche de son grand frère le Jabra Elite 85h.

Jabra Elite 45h, un casque milieu de gamme en dessous de 100€.

Avec ce modèle la marque espère séduire un public à la recherche d’un casque offrant un bon rendu sonore, mais à un prix plus abordable que les casques haut de gamme comme le Jabra Elite 85h, Bose Headphone 700 ou JBL.

Ce casque équipé de deux haut-parleurs supra auriculaires est muni d’un arceau pliable pour mieux se ranger dans un sac. Il ne pèse que 170 grammes. Il est équipé d’une batterie qui lui confère une autonomie de 40 heures par pleine charge.

On notera notamment qu’il pourra bénéficier d’une autonomie de 8 heures après seulement 15 minutes de charge. Il est en outre équipé de deux micros pour faire office de kit mains libre.

Connectivité Bluetooth et assistants connectés au RDV.

Pour ce qui est de sa connectivité, on notera la présence du Bluetooth 5.0. Toujours pour ce qui est de la connectivité, le casque est compatible avec Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant. Il suffira d’une simple pression pour faire appel à l’assistant.

De la sorte, il vous sera possible de prendre le contrôle de certains objets connectés compatible avec les assistants.

Enfin, afin de satisfaire tous les gouts, la marque propose son Jabra Elite 45h en cinq couleurs Noir Titanium, Noir, Beige Doré, Bleu Navy. Le modèle Noir Cuivre est une version réservée aux acheteurs d’Amazon.

Le casque sera commercialisé en mars 2020 au prix public conseillé de 99 euros.