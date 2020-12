Test : Kygo Xellence Mimi Sound, True Wireless avec ANC.

La société X by Kygo, qui propose des équipements audio dotés d’un design sobre, présente aujourd’hui ses nouveaux écouteurs Kygo Xellence Mimi Sound. En sus de l’ANC, les Xellence proposent la technologie Mimi Sound afin de personnaliser l’écoute, un mode Ambiant pour rester à l’écoute de son environnement, un capteur de proximité qui met la musique en pause lorsque les deux écouteurs sont retirés, le Bluetooth 5.0 (compatible avec les codecs aptX et AAC), et une certification IPX5. L’autonomie en Bluetooth culmine à 10 heures d’écoute, et atteint 8 heures lorsque la réduction active du bruit ambiant est activée. Le boîtier de charge doté d’un port USB-C doit permettre deux charges complètes.



Préambule.

Kygo, de son vrai nom Kyrre Gørvell-Dahll, est un DJ, musicien et producteur norvégien. En juillet 2014, Kygo en partenariat avec la marque Electric Family, produit un bracelet avec son logo pour laquelle 100 % des recettes sont reversées à la sensibilisation au cancer du sein. Depuis la gamme s’étoffe et propose des casques et écouteurs qui allient esthétisme, design et qualité. Facilement reconnaissables puisque des X en LED au niveau des écouteurs s’illuminent pour apporter une touche d’originalité. Tous les produits de la marque reprennent les codes du design scandinave et ils sont tous développés en Scandinavie.

Présentation – Description.

Ces écouteurs Kygo Xellence Mimi Sound ont été conçus pour une utilisation quotidienne.Dotés de la technologie maison de personnalisation sonore appelée Mimi qui installe votre propre identifiant auditif et s’ajuste en temps réel afin de protéger votre audition tout en offrant une haute qualité sonore. L’ autonomie de 10 heures peut être prolongée par une charge rapide de quinze minutes offrant deux heures d’écoute supplémentaires.La technologie IPX5 protège assure une résistance à la sueur et à la pluie.

L’application Android et iOSX by Kygo ™ permet d’ajuster les modes de réduction du bruit mais ne dispose pas d’un égalisateur.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Bluetooth 5.0

Impédance: 32 ohms

Taille du haut-parleur: 10 mm

Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz

Sensibilité: 97 dB (+ -3 dB)

Temps de jeu: 30 h

Résistance à l’eau: IPX5

Profil Bluetooth: A2DP / AVRCP / HSP / HFP

Portée sans fil: 10 m

Poids: 63 grammes

Chargement de la batterie: 750 mAh

Bouchons d’oreille à batterie: 85 mAh

Temps de charge: env. 2 heures

Charge rapide: 15 min = 2 h de supplément

Taille: 68 mm x 42 mm, 28, 5 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Écouteurs à réduction de bruit Xellence TWS

le boîtier de charge

5 tailles d’embouts en silicone

Câble de chargement USB-C

Carte de garantie limitée

Fiche d’avertissement.