CES 2020 : ACTV 200 BT, des écouteurs qui mesurent la fréquence cardiaque.

Si on connait TCL pour ses écrans TV de salon, la marque profite du CES 2020 pour présenter des produits dans un secteur où on ne l’attendait pas, celui des écouteurs intra auriculaires. Et ce, avec les écouteurs sans fil ACTV 200 BT.

Il semblerait que TCL ait décidé de s’intéresser aux plus sportifs d’entre nous. En effet, la marque qui présente ses nouveaux téléviseurs sur le salon du CES 2020 ne s’arrête pas là. Elle dévoile des nouveaux écouteurs intra auriculaire qui sont orienté vers les sportifs.

En effet, outre leur forme et leur système d’accroche qui auront pour objectif de tenir dans le creux de l’oreille lors des séances de course.

ACTV 200 BT, votre rythme cardiaque dans le creux de l’oreille.

Les nouveaux écouteurs ACTV 200BT intègrent une mesure de fréquence cardiaque. Une fonction qui permettra au sportif de plus avoir à porter de bracelets de mesure au poignet ou de ceinture à la poitrine.

La marque nous confirme par ailleurs : « Equipés de la technologie de mesure sans contact ActivHearts™, un système précis à double capteur incorporé dans le tube acoustique de l’écouteur droit, ces écouteurs offrent un feedback auditif en temps réel et une lecture précise de la fréquence cardiaque pour optimiser les programmes d’entraînement sportif ».

Pour y arriver, la marque a intégré ne série de LED infrarouges et de multiples capteurs qui analyse à 360° le flux sanguin présent dans l’oreille, ce qui permet d’obtenir une lecture précise de la fréquence cardiaque. Par ailleurs, les écouteurs sont compatibles avec différentes plateformes de santé en ligne comme notamment Apple HealthKit.

Pour le reste, ces écouteurs raccordés entre eux d’un câble intègrent des haut-parleurs de 8,6mm avec isolation phonique passive. Ils sont en outre IPX4 (éclaboussures, sueur..). Le câble qui relie les deux écouteurs pourra venir se poser sur les épaules, la nuque ou le long du cou.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité sans fil des ACTV 200 BT, elle passera par Bluetooth 5.0 pour un appairage avec votre smartphone. Les écouteurs seront disponibles en blanc/orange ou noir/orange.