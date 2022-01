AT&T et Verizon limitent la 5G autour des aéroports.

Les deux opérateurs AT&T et Verizon ont convenu d’autoriser des zones tampons autour de certains aéroports américains afin de réduire le risque de perturbations dues à des interférences potentielles une fois qu’ils auront activé de nouveaux services 5G dans le spectre de la bande C.

Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous parlions du bras de fer que se livraient les opérateurs et la Federal Aviation Administration (FAA) concernant l’exploitation de la bande C sur la 5G.

En effet, la Federal Aviation Administration (FAA) annonçait que l’utilisation de cette bande C pour la 5G par les opérateurs pourrait générer des perturbations sur les appareils de mesure des avions comme les radars et autres. Ce qui pourrait générer des incidents.

Une affirmation que les opérateurs contestaient. Un bras de fer sur la 5G et sa bande C qui n’en finissait pas. In fine, il semblerait que les deux parties se soient mises d’accord.

De la 5G sur la bande C, mais pas partout et surtout pas près des aéroports.

La Federal Aviation Administration (FAA) a publié une liste de 50 aéroports qui auront des zones tampons lorsque les services seront enfin opérationnels le 19 janvier.

Dans un communiqué de presse, la FAA a noté qu’AT&T et Verizon avaient convenu d’éteindre les émetteurs et de procéder à d’autres ajustements à proximité des aéroports pendant six mois.

Une décision qui a pour but de minimiser les interférences potentielles de la 5G avec les instruments d’avion sensibles utilisés lors des atterrissages par faible visibilité. L’agence a déclaré qu’elle avait demandé l’avis de la communauté aéronautique sur les endroits où les zones tampons proposées contribueraient à réduire le risque de perturbation.

Des choix qui ont été faits selon différents critères comme le volume de trafic, le nombre de jours de faible visibilité et l’emplacement géographique de certains aéroports.

Malgré tout certains experts jugent cet accord quelque peu risqué. En effet, les ondes qui circulent en dehors des zones définies par la FAA pourraient avoir elles aussi un impact sur le secteur aéronautique.

La liste des aéroports concernés est directement disponible sur le site de la Federal Aviation Administration (FAA). À noter qu’on vous a mis un lien direct vers le PDF.