Les Huawei P40 et P40 PRO présentés en Live Streaming le 26 mars.

Huawei sortira bien son nouveau smartphone haut de gamme la semaine prochaine, jeudi 26 mars. Cependant, Covid-19 oblige, la présentation se fera en Live Streaming à « guichet fermé ». On vous dit tout sur cet événement !

Et oui, ces derniers temps, les jours se ressemblent plus que jamais pour les journalistes que nous sommes. Fini les sorties dans les soirées et les salons Tech pour y découvrir les dernières nouveautés des marques. Les salons ne cessent d’annuler et les constructeurs ne font plus de conférence de presse « physique ».

Le Coronavirus alias Covid-19 fait tourner le monde aux ralentis. Et Huawei n’échappe pas à la règle. Ainsi, le lancement cette année du Huawei P40 ne se fera pas à Londres, Paris, Munich ou ailleurs comme pour les versions précédentes.

En effet, vu la problématique actuelle, le géant chinois fera une présentation mondiale en ligne de la nouvelle gamme P40.

Huawei P40 et Huawei P40 Pro.

C’est devenus désormais une habitude chez les constructeurs, le haut de gamme fait toujours apparaitre deux modèles un « classique » et une version plus « PRO ». Ça sera également le cas aussi chez Huawei avec le Huawei P40. Sur les premières indiscrétions découvertes çà et là sur la toile, on découvre deux appareils assez différents concernant la partie avant du smartphone. Ainsi, le Huawei P40 PRO semble avoir un écran bien plus grand de type « borderless » alias « sans bord » par rapport au P40. Les deux modèles devraient en outre hériter une fois de plus du dernier possesseur Kirin développé par Huawei.

Par ailleurs, selon les premières informations reçues par certains responsables de la marque, le P40 PRO devrait être le smartphone le plus performant de l’année. Plutôt ambitieux et osé comme argument quand on voit les derniers smartphones sortis cette année.

Nous en saurons davantage d’ici 5 jours. Par ailleurs, il semblerait que l’annonce des smartphones sera accompagnées du lancement d’autres produits. En effet, on nous informe que « … sont impatients de vous dévoiler les dernières nouveautés et technologies développées par Huawei ».

Et certaines sources font état de l’arrivée d’une nouvelle montre connectée.