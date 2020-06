Honor X10 Max 5G, on en sait plus sur le futur smartphone.

Hier Honor a profité d’un évènement en ligne pour dévoiler une information intéressante, l’arrivée du Honor X10 Max 5G. Ce nouveau venu sortira dans un premier temps en Chine le 2 juillet. Les autres pays suivront ensuite.

Avec ce nouveau venu chez Honor la marque est restée malgré tout discrète. Mais c’était sans compter sur les instances de certifications. Et cette fois c’est la certification TENAA qui nous ne dit plus sur l’appareil.

Ainsi, on apprend que ce téléphone même si on s’en doutait vu le nom sera doté de 5G. On apprend aussi qu’il aura droit à un écran d’une taille de 7 pouces. Un écran qui propose une résolution de de 2280 x 1080 pixels.

Processeurs, mémoire, appareil photo, tous les détails !

Pour ce Honor X10 Max 5G, le constructeur chinois s’est porté sur un processeur MediaTek Dimensity 800. Bien que, cette information n’est pas encore sûre. En outre, le téléphone devrait être proposé en deux versions côté mémoire. Une version 6 Go de mémoire 64 Go de stockage ou 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Pour ce qui est du système d’exploitation, le smartphone recevra Android 10. La batterie embarquée est de 4900mAh.

Pour ce qui est de la prise de photo, le Honor X10 Max 5G embarque une double caméra de 48MP + 2MP à l’arrière et d’une caméra de 8MP à l’avant. Pour ce qui est des technologies sans fil, le Wi-Fi et le Bluetooth seront présents même si jusqu’à présent on ignore encore de quelles normes il s’agira. Mais on peut très certainement supposer pour le Wi-Fi qu’il sera 802.11a/b/g/n/ac.

Enfin, pour ce qui est des gouts et des couleurs, sachez que le Honor X10 Max 5G sera proposé en version Speed Black, Speed Blue et Light Speed Silver. Pour ce qui est de son prix de commercialisation, chez nous, restons patients.