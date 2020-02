 Déjà 7 millions d’utilisateurs 5G en Chine.

Alors que l’on parle beaucoup de la Chine en ce moment à cause du coronavirus, on apprend que China Mobile a déjà enregistré 7 millions d’utilisateurs 5G en l’espace de trois mois. Et selon les spécialistes ce n’est que le début.

En octobre dernier les différents opérateurs chinois avaient annoncé le lancement de la (G eh Chine. À cet effet, nous avions d’ailleurs publié une news « La 5G déployée en Chine ». Un lancement conjoint de la 5G par les trois gros opérateurs pour favoriser l’adoption de la 5G par le grand public.

La 5G, déjà une réalité sur le sol chinois.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce lancement est une réussite. En effet, les chiffres ont été dévoilés par China Mobile, le plus gros opérateur chinois. Ce sont pas moins de 7 millions d’utilisateurs 5G (6,7 très exactement) qui ont déjà été référencés par l’opérateur. Et cela en seulement 3 mois. Un chiffre qui correspond à la moitié de la population belge ou 10% des Français.

De plus, le déploiement actuel de la 5G n’est encore présent que dans 50 villes du pays. L’opérateur souligne que ces chiffres devraient encore augmenter pour 2020. En effet, l’opérateur chinois espère bien déployer encore plus de station et d’antennes pour élargir son réseau et s’adjuger de nouveaux clients.

Covid-19 (coronavirus) pourrait avoir un impact sur les plans.

En effet, il se pourrait que le déploiement prenne un peu de retard à cause du confinement et de l’épidémie qu’engendre le Covid-19 (coronavirus).

« De nombreux propriétaires ne veulent pas donner l’accès aux bâtiments aux travailleurs. Par crainte d’une contamination ». souligne la filiale de Pékin de China Mobile.

Avec ce nombre d’abonnés, China Mobile devient le plus grand acteur 5G au monde. Malgré tout, l’opérateur espère bien atteindre l’objectif ambitieux de 70 millions d’utilisateurs 5G d’ici fin 2020 qu’il s’est fixé.