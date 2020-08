Cricket Wireless lance une offre nationale 5G.

Ça commence à bouger aux États-Unis en matière de 5G. Ainsi, l’opérateur Cricket Wireless vient de lancer son offre nationale 5G. Le fournisseur d’accès propose une offre qu’il baptise Simply Data.

Alors que Donald Trump prépare ses élections tout en continuant d’imposer à Huawei et d’autres entreprises chinoises des restrictions strictes, la 5G commence petit à petit à se déployer sur le territoire américain.

Ainsi, après les leaders du marché, c’est désormais au tour de Cricket Wireless, un autre opérateur national d’annoncer son offre pour ce qui est de la 5G.

Une 5G disponible dans les grandes villes.

En effet, Cricket Wireless a déployé son réseau 5G et vient de lancer son offre commerciale. L’opérateur propose même une carte des États-Unis sur laquelle il est possible de voir quel type de technologie il est possible d’avoir.

Ainsi, sur cette carte, on voit que l’opérateur télécom a concentré son réseau 5G sur les grandes villes des États-Unis. New York, Washington, Los Angeles sont des villes ou la 5G est largement présente.

Il en est de même pour la Louisiane avec Houston ou San Antonio. Bref, la couverture est globalement présente dans les zones les plus peuplées. Et pour promouvoir son offre 5G, Cricket Wireless met en avant les performances de la technologie.

Ainsi, l’opérateur souligne qu’avec la 5G, les téléchargements sont plus rapides pour visionner des divertissements à la demande.

Que la 5G propose une faible latence pour que les joueurs puissent jouer à leurs jeux mobiles préférés.

Bref, vous l’aurez compris, l’opérateur américain ne compte pas se laisser distancer en matière de 5G. Reste à voir vers quels téléphones se tourner. En effet, jusqu’à présent Apple n’a pas encore dévoilé de smartphone 5G et il semblerait donc que seul Samsung soit l’offre la plus intéressante compte tenu du fait que les smartphones Chinois Huawei et ZTE en tête ne soient pas les smartphones les « plus sur » en matière de pérennités sur le territoire américain.

Mais une chose est sûre, la 5G commence à être déployée aux USA contrairement en Europe ou les opérateurs se font encore un peu timides. En outre, ceux-ci doivent faire face à des audits suite aux plaintes faites par certaines associations.