XFest Amplified Speaker 100W pour mettre de l’ambiance pour les fêtes.

Avec son XFest Amplified Speaker 100W (TREVI XF 1200 KB) la marque italienne Trevi met de l’ambiance dans la maison ou sur votre terrasse. De fait, la marque lève le voile sur une nouvelle enceinte d’ambiance.

Cette année, les fêtes de Noel et de nouvel an seront quelque peu particulières. En effet, à cause du Covid-19 et des décisions que les gouvernements de l’Union européenne ont pris, celles-ci seront calmes.

Pas de sortie, pas de festivité regroupant du monde. Non cela se fera tranquille en petit comité chez soi. Et pour mettre de l’ambiance, Trevi propose ni plus ni moins une grosse enceinte audio équipée d’un système lumineux pour mettre de l’ambiance.

XFest Amplified Speaker 100W, on la transporte partout pour faire la fête.

Effectivement, cette enceinte entre dans la catégorie des « enceintes de sono ». Il s’agit en effet d’une enceinte robuste qui a pour vocation d’être transportée et installée sur une terrasse, dans une salle, dans un parc… L’enceinte est équipée d’un chariot intégré avec un manche rétractable qui permettra de la tirer facilement.

Pour ce qui est de ses performances, Trevi annonce une puissance de 100 Watts en sortie. Elle est équipée d’un haut-parleur central ainsi que d’un système double voie « Bass Reflex » pour offrir un rendu pêchu du son.

Le haut-parleur principal lui est un haut-parleur 12 pouces. En outre, il est accompagné d’un tweeter pour offrir un bon rendu des aigus. L’enceinte XFest Amplified Speaker 100W peut accepter tout type de source audio : fichiers MP3 via une clé USB ou une carte mémoire microSD. Elle est également dotée d’une entrée AUX et d’une entrée micro. Cette dernière permettra de faire des soirées Karaoké.

En outre, pour ce qui nous intéresse, l’enceinte XFest Amplified Speaker 100W est également munie de Bluetooth. De la sorte, il sera possible de diffuser le son de votre smartphone ou de votre PC directement sur l’enceinte, et ce sans devoir ne connecter aucun câble.

Des LED pour plus d’ambiance.

Par ailleurs, outre ce qui est de la partie audio, cette enceinte XFest Amplified Speaker 100W est également munie de LED sur la face avant. Celle-ci aura pour objectif de fonctionner à la manière d’une rampe de spot pour apporter une atmosphère lumineuse qui pourra être en adéquation avec la musique que vous jouez.

Un plus certains pour apporter une ambiance de fête. Les LEDs intégrées sont des LED de couleurs bleues, rouge et vert.