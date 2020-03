CROSSCALL annonce la sortie de sa tablette durcie CROSSCALL CORE-T4.

La marque Crosscall qui a toujours orienté ses produits vers des produits comme solution durcie ou à toute épreuve annonce la sortie de sa tablette CORE-T4. Une tablette renforcée et dotée de certifications.

Crosscall est une entreprise française qui est basée à Aix-en-Provence. L’entreprise propose des smartphones, mais pas n’importe lesquels. En effet, pour se différencier de la concurrence, la marque s’est dirigée vers des smartphones robustes à toute épreuve. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion il y a plus de trois ans maintenant de tester leur modèle Crosscall Trekker X3.

Pour rappel, ce smartphone est équipé d’un écran antichoc et peut subir une chute d’environ 1 mètre sans se casser. Le téléphone propose également tout une gamme de capteurs comme un altimètre…

CROSSCALL CORE-T4, une tablette renforcée.

Cette fois, la marque annonce la sortie d’une gamme complète de nouveaux produits dans sa catégorie « Core ». Parmi ceux-ci la marque propose une tablette.

Cette tablette est équipée d’un écran 8 pouces. Un écran accompagné d’un processeur Qualcomm 450, de 3 Go de mémoire RAM et de 32 GB de mémoire de stockage. Conçue pour les plus nomades d’entre nous, cette tablette CROSSCALL CORE-T4 est par ailleurs dotée d’une compatibilité 4G+. Comme toute bonne tablette, cette dernière est également dotée de Wi-Fi.

Pour les autres caractéristiques, on notera également la présence d’une batterie de 7000 mAh. Enfin sachez que la tablette est non seulement résistante aux chocs, mais également à l’eau. Ainsi, selon Crosscall il est possible de prendre la tablette sous l’eau pour y faire des photos.

Pour ce faire, l’utilisateur pourra compter sur un capteur photo de 13 MPixels.

Par ailleurs, la marque est fière de souligner que cette tablette est la première tablette du marché à recevoir la certification AER ( Android Enterprise Recommended) par Google.

Pour ce qui est du design de la marque, il reprend le style des smartphones. Un style brut noir avec des arrêtes qui lui donnerait l’impression d’un produit pour gamer. La tablette est annoncée à un prix public de 499€.