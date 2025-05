Guerre des ondes pour le Wi-Fi 6 GHz : l’Europe face à un choix stratégique

Dans l’arène des télécommunications européennes, une bataille silencieuse mais cruciale se joue autour de la bande des 6 GHz. D’un côté, les acteurs du Wi-Fi plaident pour un accès libre afin de répondre à la demande croissante en connectivité. De l’autre, les opérateurs mobiles revendiquent cette fréquence pour préparer l’avènement de la 6G. Ce bras de fer technologique pourrait bien redéfinir l’avenir numérique du continent.

La bande des 6 GHz, en particulier sa portion supérieure (6,425–7,125 GHz), est au cœur d’un débat stratégique en Europe. Alors que les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud ont déjà libéré cette bande pour le Wi-Fi, l’Union européenne tarde à trancher.

Les opérateurs mobiles, tels que Vodafone, Deutsche Telekom et Orange, pressent les régulateurs de réserver cette fréquence pour les réseaux mobiles de prochaine génération, arguant que sans cette allocation, l’Europe risque de prendre du retard dans la course à la 6G.

Un spectre convoité : Wi-Fi vs. 6G

La bande des 6 GHz est perçue comme une ressource précieuse pour les deux camps. Pour les défenseurs du Wi-Fi, cette fréquence est essentielle pour améliorer la capacité et la performance des réseaux sans fil, notamment dans les environnements denses.

À l’inverse, les opérateurs mobiles estiment que cette bande est cruciale pour le développement de la 6G, offrant des débits plus élevés et une latence réduite.

Les arguments des opérateurs mobiles

Les opérateurs mobiles soulignent que la bande des 6 GHz est l’une des rares fréquences restantes capables de supporter les exigences de la 6G. Ils mettent en avant que d’autres régions, comme la Chine, ont déjà alloué cette bande pour les réseaux mobiles, et que l’Europe risque de perdre sa compétitivité si elle ne suit pas le mouvement. De plus, ils estiment que le partage de cette bande avec le Wi-Fi pourrait entraîner des interférences et compromettre la qualité des services mobiles.

La position des acteurs du Wi-Fi

De leur côté, les partisans du Wi-Fi, regroupés au sein de la Dynamic Spectrum Alliance, plaident pour une utilisation non exclusive de la bande des 6 GHz. Ils avancent que la demande en connectivité Wi-Fi ne cesse de croître, notamment avec la multiplication des appareils connectés dans les foyers et les entreprises. Ils rappellent également que la majorité du trafic internet en Europe transite par des connexions Wi-Fi, et que limiter l’accès à cette bande pourrait freiner l’innovation et la compétitivité.

Vers une décision européenne

La Commission européenne est appelée à trancher ce débat dans le cadre du futur Digital Networks Act, prévu pour la fin de l’année 2025. Ce texte vise à harmoniser les politiques de connectivité à travers les États membres. En attendant, le Radio Spectrum Policy Group doit se réunir le 17 juin pour discuter de l’allocation de la bande des 6 GHz. Les décisions prises auront des implications majeures pour l’avenir numérique de l’Europe.

Récapitulatif technique

Bande concernée : 6,425–7,125 GHz (bande supérieure des 6 GHz)

Utilisation actuelle en Europe : partiellement allouée au Wi-Fi (5945–6425 MHz)

Positions : Opérateurs mobiles : allocation exclusive pour la 6G Acteurs du Wi-Fi : utilisation partagée et non exclusive

Décision attendue : Digital Networks Act (fin 2025)

Prochaine réunion clé : Radio Spectrum Policy Group, 17 juin 2025

